Calculadora en mano: cuántos puntos necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual

Cuál es el margen de error que le queda a River en el Torneo Clausura

Con el formato actual de menor cantidad de partidos en disputa, River necesitaría alcanzar al menos el 60 por ciento de los puntos para asegurarse de mínima un lugar en la segunda fase previa de la Libertadores 2027. En la actualidad, el Millonario cosecha 29 unidades en 20 partidos disputados (sin haber sumado ningún punto sobre los últimos 12 en juego), lo que representa un 48,3% de efectividad.

Para llegar al objetivo del 60%, el equipo conducido por Eduardo Coudet tendría que sumar 29 de los 36 puntos que le quedan por delante en la fase regular del certamen. Esto implica cosechar un mínimo de nueve victorias, dos empates y una sola derrota, o bien diez triunfos y dos caídas, lo que refleja un margen de error sumamente acotado.

Qué otras alternativas tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

En caso de no alcanzar la meta mediante la tabla anual, al Millonario le quedan las vías de los títulos locales e internacionales. Si logra consagrarse campeón de la Copa Sudamericana —donde este miércoles afrontará la ida de octavos de final en Colombia ante Independiente Santa Fe— o si se adjudica el actual Torneo Clausura, asegurará automáticamente su cupo continental.

A diferencia de lo sucedido hasta 2024, la presencia de los playoffs disminuye las probabilidades de que los campeones del Apertura (Belgrano) y del Clausura liberen cupos por ser líderes del acumulado. De esta manera, si la escuadra de Núñez finaliza entre el 4° y el 9° puesto de la tabla general, quedará relegada nuevamente a la zona de Copa Sudamericana. Hoy en día, ubicado en la posición 12, el club se encuentra fuera de toda competencia internacional para el próximo año.