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Calculadora en mano: cuántos puntos necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027 por la tabla anual

El inicio del Torneo Clausura dejó a River con un margen de error mínimo en el acumulado. Las matemáticas para clasificar y las otras alternativas.

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Eduardo Coudet

Eduardo Coudet

River arrancó de la peor manera posible el Torneo Clausura y las cuatro derrotas consecutivas sufridas en el inicio comprometieron seriamente sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores 2027 mediante la tabla anual. Pese al panorama adverso, el conjunto de Núñez aún sostiene una luz de esperanza matemática para alcanzar el objetivo.

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El Campín de Bogotá, el escenario del Independiente Santa Fe vs. River (Andres Rot - FIFA/FIFA via Getty Images)

Desde la temporada 2022 hasta la actualidad, obtienen su boleto a la máxima cita continental los primeros tres equipos de la tabla acumulada, excluyendo a quienes se consagren campeones. El tercero de esa nómina accede directamente a la Fase 2 del repechaje previa, instancia en la que justamente quedaron eliminados Boca Juniors y Argentinos Juniors en los años 2025 y 2026.

Cuántos puntos necesitaron los equipos argentinos para clasificar a la Copa Libertadores en los últimos años

Un repaso estadístico sobre los puntajes obtenidos por los clasificados en las últimas cuatro temporadas expone la exigencia requerida. En 2022, sobre 41 partidos jugados, Argentinos Juniors ingresó directo con 67 puntos (54,5%) y Huracán fue al repechaje con 65 (52,9%). Al año siguiente, en 2023 y sobre la misma cantidad de encuentros, San Lorenzo logró la plaza directa con 64 unidades (52%) y Godoy Cruz accedió a la fase previa con 63 puntos (51,2%).

Durante la temporada 2024, River consiguió la clasificación directa con 70 puntos (57%), mientras que Boca Juniors fue al repechaje con 67 unidades (54,5%). Sin embargo, con el cambio de formato implementado en 2025 y la reducción a 32 partidos disputados, la efectividad necesaria se elevó considerablemente: Boca se clasificó directo con 62 puntos (64,6%) y Argentinos fue a la fase previa con 57 unidades (59,4%).

Cuál es el margen de error que le queda a River en el Torneo Clausura

Con el formato actual de menor cantidad de partidos en disputa, River necesitaría alcanzar al menos el 60 por ciento de los puntos para asegurarse de mínima un lugar en la segunda fase previa de la Libertadores 2027. En la actualidad, el Millonario cosecha 29 unidades en 20 partidos disputados (sin haber sumado ningún punto sobre los últimos 12 en juego), lo que representa un 48,3% de efectividad.

Para llegar al objetivo del 60%, el equipo conducido por Eduardo Coudet tendría que sumar 29 de los 36 puntos que le quedan por delante en la fase regular del certamen. Esto implica cosechar un mínimo de nueve victorias, dos empates y una sola derrota, o bien diez triunfos y dos caídas, lo que refleja un margen de error sumamente acotado.

Qué otras alternativas tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

En caso de no alcanzar la meta mediante la tabla anual, al Millonario le quedan las vías de los títulos locales e internacionales. Si logra consagrarse campeón de la Copa Sudamericana —donde este miércoles afrontará la ida de octavos de final en Colombia ante Independiente Santa Fe— o si se adjudica el actual Torneo Clausura, asegurará automáticamente su cupo continental.

A diferencia de lo sucedido hasta 2024, la presencia de los playoffs disminuye las probabilidades de que los campeones del Apertura (Belgrano) y del Clausura liberen cupos por ser líderes del acumulado. De esta manera, si la escuadra de Núñez finaliza entre el 4° y el 9° puesto de la tabla general, quedará relegada nuevamente a la zona de Copa Sudamericana. Hoy en día, ubicado en la posición 12, el club se encuentra fuera de toda competencia internacional para el próximo año.

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