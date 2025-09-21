En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
Automovilismo

Franco Colapinto largó desde el puesto 16° en Bakú tras un choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino de Alpine sufrió un accidente en su último intento de la Q1 en el circuito callejero de Bakú. Max Verstappen logró la pole.

Franco Colapinto largará 16° en Bakú tras un choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto largará 16° en Bakú tras un choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto vivió una clasificación con altibajos en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El argentino, que venía mostrando un buen ritmo con el Alpine A525, sufrió un despiste en su último giro rápido de la Q1 y terminó contra las defensas, lo que lo dejó sin chances de avanzar y lo obligará a largar desde la posición 16.

“Trato de irme con la velocidad de todo el día, que fui mucho más rápido. Estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto. En estos circuitos, con tanto viento, la posibilidad de que pase algo así es más grande. Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”, declaró Colapinto en diálogo con ESPN.

Cambios de último momento en el Alpine

Tras el golpe, el equipo Alpine confirmó en sus redes sociales que el monoplaza de Colapinto tendrá un nuevo chasis y una caja de cambios distinta para la carrera. La reparación express es clave para que el argentino pueda estar en la grilla sin sanciones adicionales.

colapinto_alpiinee

Problemas en Racing Bulls

En la previa, Isack Hadjar también tuvo complicaciones: en su vuelta de reconocimiento reportó por radio falta de potencia y ruidos extraños en el coche. Desde Racing Bulls intentaron darle tranquilidad, pero el francés ya mostró incomodidad antes del arranque en Bakú.

Verstappen, el dueño de la pole

La clasificación fue un verdadero caos, con seis banderas rojas que interrumpieron el desarrollo. Sin embargo, Max Verstappen (Red Bull) volvió a marcar la diferencia y se quedó con la pole-position.

La sorpresa del día la dio Carlos Sainz, que con el Williams logró el segundo puesto. En tanto, el tercer lugar fue para otra revelación: Liam Lawson (Racing Bulls), que se metió en la pelea de adelante en uno de los circuitos más complejos del calendario.

Así fue la salida del Gran Premio de Azerbaiyán

  1. Max Verstappen
  2. Carlos Sainz
  3. Liam Lawson
  4. Andrea Kimi Antonelli
  5. George Russell
  6. Yuki Tsunoda
  7. Lando Norris
  8. Isack Hadjar
  9. Oscar Piastri
  10. Charles Leclerc
  11. Fernando Alonso
  12. Lewis Hamilton
  13. Gabriel Bortoleto
  14. Lance Stroll
  15. Oliver Bearman
  16. Franco Colapinto
  17. Nico Hülkenberg
  18. Esteban Ocon
  19. Pierre Gasly
  20. Alexander Albon
