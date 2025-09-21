Franco Colapinto largó desde el puesto 16° en Bakú tras un choque en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Problemas en Racing Bulls
En la previa, Isack Hadjar también tuvo complicaciones: en su vuelta de reconocimiento reportó por radio falta de potencia y ruidos extraños en el coche. Desde Racing Bulls intentaron darle tranquilidad, pero el francés ya mostró incomodidad antes del arranque en Bakú.
Verstappen, el dueño de la pole
La clasificación fue un verdadero caos, con seis banderas rojas que interrumpieron el desarrollo. Sin embargo, Max Verstappen (Red Bull) volvió a marcar la diferencia y se quedó con la pole-position.
La sorpresa del día la dio Carlos Sainz, que con el Williams logró el segundo puesto. En tanto, el tercer lugar fue para otra revelación: Liam Lawson (Racing Bulls), que se metió en la pelea de adelante en uno de los circuitos más complejos del calendario.
Así fue la salida del Gran Premio de Azerbaiyán
- Max Verstappen
- Carlos Sainz
- Liam Lawson
- Andrea Kimi Antonelli
- George Russell
- Yuki Tsunoda
- Lando Norris
- Isack Hadjar
- Oscar Piastri
- Charles Leclerc
- Fernando Alonso
- Lewis Hamilton
- Gabriel Bortoleto
- Lance Stroll
- Oliver Bearman
- Franco Colapinto
- Nico Hülkenberg
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Alexander Albon