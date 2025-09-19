Franco Colapinto se refirió a los rumores sobre su continuidad en Alpine y lanzó un mensaje claro: "No me..."

Qué expectativas tiene Colapinto para el Gran Premio de Bakú

El circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán, trae recuerdos especiales para el piloto de Pilar. Allí, el año pasado, consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 con Williams y alcanzó por primera vez la Q3, un hito importante en su carrera. Sin embargo, Colapinto sabe que la situación será diferente esta temporada con Alpine.

“Bakú es de mis recuerdos más especiales, entrar por primera vez a Q3 y sumar puntos en mi primera carrera callejera. Sin embargo sabemos las limitaciones de nuestro auto y sabemos que vamos a tener algunas dificultades. Hay rectas muy largas y nuestro paquete no es el más adecuado para esta pista. Trabajaremos para maximizar lo que tenemos”, comentó.

Consciente de que el rendimiento del Alpine A525 no es el más competitivo de la parrilla, Colapinto apunta a encontrar la mayor eficiencia posible en cada vuelta. Su objetivo es adaptarse al auto y al circuito para poder extraer el máximo rendimiento, aún frente a la desventaja en potencia y balance respecto a otros competidores.

Cómo maneja Colapinto la presión y las críticas

Colapinto también habló sobre la manera en que maneja la presión de la Fórmula 1 y las críticas que surgen tanto de medios como de fanáticos. Para él, la clave está en separar lo externo de lo que realmente puede controlar en pista. “Hay que saber controlar el ruido externo, mantener la cabeza en lo que uno puede manejar y trabajar en los aspectos personales y técnicos que dependen de uno mismo”, explicó.

En este contexto, la próxima carrera en Bakú será un desafío doble: por un lado, el recuerdo positivo del año pasado le brinda confianza; por otro, la adaptación al Alpine representa un desafío técnico que el argentino busca superar paso a paso. Su enfoque, según él mismo aseguró, está en la constancia y en mejorar su feeling con el auto, factores que podrían marcar la diferencia en su futuro dentro de la escudería.

Colapinto cierra así un mensaje claro a quienes especulan con su continuidad: más allá del ruido externo y de la incertidumbre, su objetivo está en la pista, en la mejora constante y en aprovechar cada oportunidad para consolidar su posición en la Fórmula 1.