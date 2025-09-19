En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
BOMBAZO

Franco Colapinto se refirió a los rumores sobre su continuidad en Alpine y lanzó un mensaje claro: "No me..."

Franco Colapinto enfrentó los rumores sobre su continuidad en Alpine y aseguró que mantiene el foco en progresar dentro de la Fórmula 1, a pesar de las críticas y la incertidumbre sobre la próxima temporada.

Franco Colapinto se refirió a los rumores sobre su continuidad en Alpine y lanzó un mensaje claro: No me...

Franco Colapinto atraviesa un momento de expectativa en la Fórmula 1. Mientras Alpine confirmó que Pierre Gasly será su piloto principal la próxima temporada, la continuidad del argentino que actualmente ocupa la segunda butaca sigue sin definirse. Sin embargo, Colapinto dejó en claro que los rumores sobre su futuro no afectan su desempeño ni su concentración en pista.

Leé también Inesperado: Briatore reveló que un importante piloto lo llamó para pedirle el lugar de Colapinto en Alpine
inesperado: briatore revelo que un importante piloto lo llamo para pedirle el lugar de colapinto en alpine
image

“No se puede controlar lo que pasa alrededor. Ese ruido externo no es algo que me esté influyendo mucho últimamente, pero es algo que hay que saber controlarlo“, explicó el piloto en diálogo con ESPN. Con estas palabras, Colapinto evidenció madurez y una postura firme frente a los constantes cuestionamientos que surgen en torno a su permanencia en la escudería francesa.

El piloto argentino también hizo referencia a las expectativas que genera entre los fanáticos, quienes esperan verlo rendir al máximo en cada carrera. “Hay muchas expectativas y mucha gente que quiere que nos vaya bien. A veces, cuando eso no sale, hay críticas”, señaló. A pesar de ello, Colapinto dejó en claro que su foco está en el progreso personal y en la consistencia dentro de la categoría: “En cuanto a lo personal, lo importante es seguir progresando, seguir estando más cómodo con el auto y creo que lo voy encontrando”.

Qué expectativas tiene Colapinto para el Gran Premio de Bakú

El circuito callejero de Bakú, en Azerbaiyán, trae recuerdos especiales para el piloto de Pilar. Allí, el año pasado, consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 con Williams y alcanzó por primera vez la Q3, un hito importante en su carrera. Sin embargo, Colapinto sabe que la situación será diferente esta temporada con Alpine.

“Bakú es de mis recuerdos más especiales, entrar por primera vez a Q3 y sumar puntos en mi primera carrera callejera. Sin embargo sabemos las limitaciones de nuestro auto y sabemos que vamos a tener algunas dificultades. Hay rectas muy largas y nuestro paquete no es el más adecuado para esta pista. Trabajaremos para maximizar lo que tenemos”, comentó.

Consciente de que el rendimiento del Alpine A525 no es el más competitivo de la parrilla, Colapinto apunta a encontrar la mayor eficiencia posible en cada vuelta. Su objetivo es adaptarse al auto y al circuito para poder extraer el máximo rendimiento, aún frente a la desventaja en potencia y balance respecto a otros competidores.

Cómo maneja Colapinto la presión y las críticas

Colapinto también habló sobre la manera en que maneja la presión de la Fórmula 1 y las críticas que surgen tanto de medios como de fanáticos. Para él, la clave está en separar lo externo de lo que realmente puede controlar en pista. “Hay que saber controlar el ruido externo, mantener la cabeza en lo que uno puede manejar y trabajar en los aspectos personales y técnicos que dependen de uno mismo”, explicó.

En este contexto, la próxima carrera en Bakú será un desafío doble: por un lado, el recuerdo positivo del año pasado le brinda confianza; por otro, la adaptación al Alpine representa un desafío técnico que el argentino busca superar paso a paso. Su enfoque, según él mismo aseguró, está en la constancia y en mejorar su feeling con el auto, factores que podrían marcar la diferencia en su futuro dentro de la escudería.

Colapinto cierra así un mensaje claro a quienes especulan con su continuidad: más allá del ruido externo y de la incertidumbre, su objetivo está en la pista, en la mejora constante y en aprovechar cada oportunidad para consolidar su posición en la Fórmula 1.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine
Notas relacionadas
Colapinto vuelve a Bakú: el recuerdo de su gran actuación y el análisis de su futuro en la F1
El detalle positivo y clave que se lleva Franco Colapinto de la primera práctica en Bakú
Las alarmantes declaraciones de Colapinto tras las primeras prácticas en Bakú: "Nos está..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar