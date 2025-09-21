Silvina Escudero reveló los motivos de su terrible pelea con su hermana Vanina: "Fue duro"

“Tuvimos una crisis. Así como existen las crisis de pareja, las Escudero tuvimos una crisis de hermanas”, dijo Silvina Escudero. Y en ese sentido indicó que prefería que no se filtre la información de la pelea con su hermana Vanina a la prensa.

“Me hubieses encantadno que no llegue a la prensa porque siempre fuimos tan unidas y cercanas de compartir todo tanto entonces cuando dejamos de mostrarnos se volvió medio obvio que algo había pasado”, precisó la bailarina.

Y remarcó sobre los motivos de la pelea con su hermana: “Nos pasó lo que le sucede a la mayoría de las familias: una discusión que duró algunos meses en los que no hablamos. Obviamente fue súper triste, pero después gracias a Dios todo volvió a la normalidad y justo antes de las fiestas”, aclaró Silvina.

“Nunca nos había pasado es cierto, nunca nos habíamos peleado. Fue duro, jamás nos habíamos peleado y menos de esta manera. Somos una familia muy unida que está constantemente haciendo planes y teniendo proyectos. Qué más lindo que estar unidos”, concluyó Silvina Escudero.

Qué explicó Vanina Escudero de su pelea y reconciliación con su hermana Silvina

Vanina Escudero se sinceró a fondo sobre su vínculo con Silvina Escudero en octubre del año pasado y reconoció los motivos por los cuales estuvieron distanciadas un tiempo.

"Hablamos y está todo muy bien", aseguró la bailarina sobre la reconciliación con su hermana, remarcando que a través del dialogo pudieron escucharse y lograr un acercamiento para resolver sus cuestiones pendientes.

“Quiero dejar los detalles para nuestra intimidad, me parece que este año pasaron muchas cosas y está bueno preservar la familia, a la gente que es constante en tu vida. Con los detalles se generan rispideces y discusiones que no tienen sentido", preservó Vanina sobre las causas de aquella gran pelea.

Y dejó en claro ante los rumores de aquella pelea: "No fue por dinero. Dieron todos los motivos habidos y por haber por los cuales podríamos haber tenido una distancia y la realidad es que nunca salieron a la luz los motivos”.

“Hoy estamos tan bien que no sé si tengo ganas de ponerme a revolver cosas que no suman. De todas las cosas que se dijeron muchas no estuvieron buenas y no tienen que ver con la realidad", siguió.

"Entiendo que son las reglas del juego, pero a veces las cosas que se dicen son terribles y no sé de dónde nacen”, finalizó Vanina Escudero sobre su pelea y reconciliación con Silvina Escudero.