Silvina Escudero reveló los motivos de su terrible pelea con su hermana Vanina: "Fue duro"

Silvina Escudero fue una de las invitadas a la mesa de Mirtha Legrand del sábado 20 de septiembre junto al cantante José Luis El Puma Rodríguez, el periodista Edgardo Alfano, Amalia Yuyito González y el doctor Guillermo Capuya.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La bailarina Silvina Escudero contó las razones por las que se peleó cone su hermana el año pasado y luego de unos meses de distancia se reconciliaron.
Silvina Escudero fue una de las invitadas a la mesa de Mirtha Legrand del sábado 20 de septiembre junto al cantante José Luis El Puma Rodríguez, el periodista Edgardo Alfano, Amalia Yuyito González y el doctor Guillermo Capuya.
En medio de la charla, la conductora le preguntó a Escudero por aquella gran pelea en 2024 con su hermana Vanina Escudero y la bailarina se sinceró sobre los motivos de aquella distancia que se prolongó durante varios meses.
"¿Cómo son las Escudero ustedes se llevaron siempre bien?", le consultó Chiquita. "Nos llevamos bien", contestó la invitada. Y después reconoció aquel cortocicuito que pasó con su hermana y amplió en los detalles del mismo.
“Tuvimos una crisis. Así como existen las crisis de pareja, las Escudero tuvimos una crisis de hermanas”, dijo Silvina Escudero. Y en ese sentido indicó que prefería que no se filtre la información de la pelea con su hermana Vanina a la prensa.
“Me hubieses encantadno que no llegue a la prensa porque siempre fuimos tan unidas y cercanas de compartir todo tanto entonces cuando dejamos de mostrarnos se volvió medio obvio que algo había pasado”, precisó la bailarina.
Y remarcó sobre los motivos de la pelea con su hermana: “Nos pasó lo que le sucede a la mayoría de las familias: una discusión que duró algunos meses en los que no hablamos. Obviamente fue súper triste, pero después gracias a Dios todo volvió a la normalidad y justo antes de las fiestas”, aclaró Silvina.
“Nunca nos había pasado es cierto, nunca nos habíamos peleado. Fue duro, jamás nos habíamos peleado y menos de esta manera. Somos una familia muy unida que está constantemente haciendo planes y teniendo proyectos. Qué más lindo que estar unidos”, concluyó Silvina Escudero.
Vanina Escudero se sinceró a fondo sobre su vínculo con Silvina Escudero en octubre del año pasado y reconoció los motivos por los cuales estuvieron distanciadas un tiempo.
"Hablamos y está todo muy bien", aseguró la bailarina sobre la reconciliación con su hermana, remarcando que a través del dialogo pudieron escucharse y lograr un acercamiento para resolver sus cuestiones pendientes.
“Quiero dejar los detalles para nuestra intimidad, me parece que este año pasaron muchas cosas y está bueno preservar la familia, a la gente que es constante en tu vida. Con los detalles se generan rispideces y discusiones que no tienen sentido", preservó Vanina sobre las causas de aquella gran pelea.
Y dejó en claro ante los rumores de aquella pelea: "No fue por dinero. Dieron todos los motivos habidos y por haber por los cuales podríamos haber tenido una distancia y la realidad es que nunca salieron a la luz los motivos”.
“Hoy estamos tan bien que no sé si tengo ganas de ponerme a revolver cosas que no suman. De todas las cosas que se dijeron muchas no estuvieron buenas y no tienen que ver con la realidad", siguió.
"Entiendo que son las reglas del juego, pero a veces las cosas que se dicen son terribles y no sé de dónde nacen”, finalizó Vanina Escudero sobre su pelea y reconciliación con Silvina Escudero.