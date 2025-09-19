En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
HECHO EN ARGENTINA

Netflix arrasa con el estreno de "En el barro 2": la serie más vista vuelve con su segunda temporada

La segunda temporada de la serie "En el barro" en Netflix ya está confirmada y los fans quieren saber cuándo llegará y qué novedades traerá.

Netflix arrasa con el estreno de En el barro 2: la serie más vista vuelve con su segunda temporada.

Netflix arrasa con el estreno de "En el barro 2": la serie más vista vuelve con su segunda temporada.

La exitosa serie argentina "En el barro" se convirtió en uno de los fenómenos más fuertes de Netflix y ahora prepara su regreso con una nueva temporada cargada de novedades. Tras un debut que superó las expectativas, posicionándose en el Top 10 global de la plataforma, la historia ambientada en el penal femenino de La Quebrada ya tiene lista su continuación.

Leé también Netflix: quiénes son las protagonistas de "En el barro", la nueva serie para los fanáticos de "El Marginal"
Netflix: quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie para los fanáticos de El Marginal.

De qué trata "En el barro" en Netflix

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra "La Borges" y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre.

Estas cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes "tribus" que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en "Las embarradas".

En el barro Netflix 5

Cómo será la nueva temporada de "En el barro"

Netflix confirmó la continuidad del proyecto apenas semanas después del estreno. Aunque la plataforma aún no reveló la fecha oficial, todo indica que el lanzamiento de En el barro 2 podría llegar en los primeros meses del 2026, ya que los episodios se encuentran grabados.

La expectativa crece porque la nueva temporada sumará nuevas historias, más violencia, y personajes que pondrán a prueba los frágiles equilibrios dentro del penal.

En el barro Netflix 1

El papel de la China Suárez en la segunda temporada

Uno de los anuncios más comentados es la incorporación definitiva de la China Suárez. La actriz interpretará a Nicole, una trabajadora sexual de alto perfil con clientes adinerados. Aunque no se han revelado los motivos por los que su personaje termina en prisión, se ha confirmado que su profesión está directamente relacionada con su encarcelamiento en la cárcel "La Quebrada".

Para su papel, la China se sometió a un cambio de look, oscureciendo su cabello y cortando su ceja. En las redes sociales, tanto la cuenta oficial de la serie como la actriz han compartido detalles y adelantos de su personaje, generando gran expectación entre los fanáticos. Recientemente, Suárez publicó una foto en sus historias de Instagram donde se la ve con ropa deportiva rosa junto a otras actrices en el set de filmación, lo que sugiere que su historia se conectará directamente con la de las protagonistas de la serie.

china suarez en el barro 1

El elenco principal de la serie

  • Ana Garibaldi
  • Valentina Zenere
  • Ana Rujas
  • Rita Cortese
  • Lorena Vega
  • Carolina Ramírez
  • Gerardo Romano
  • Cecilia Rossetto
  • Juana Molina
  • Erika de Sautu Riestra
  • María Becerra
  • Locomotora Oliveras
  • Juan Minujín
En el barro Netflix 1

Los nuevos personajes que llegan a "En el barro 2"

  • La China Suárez
  • Verónica Llinás
  • Victorio D’Alessandro
  • Charo López
  • L-Gante
china suarez en el barro

El impacto de "En el barro" en Netflix

El éxito de la serie no solo se midió en números. También abrió un debate sobre la representación de la vida en prisión, el rol de la mujer en contextos de encierro y la construcción de identidades colectivas. "Las embarradas" se convirtieron en un símbolo narrativo, reflejando cómo la adversidad puede unir a personas en apariencia incompatibles.

Asimismo, la serie consiguió darle visibilidad a talentos emergentes como María Becerra, que sorprendió con su primera experiencia actoral, y a la vez recuperar a intérpretes de trayectoria como Rita Cortese y Cecilia Rosetto, que aportaron densidad dramática a la trama.

Netflix apostará a elevar el nivel de tensión y complejidad narrativa, manteniendo el sello de realismo crudo que caracterizó a la serie desde su debut.

Tráiler de "En el barro" en Netflix

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie El Marginal Valentina Zenere
Notas relacionadas
Si te gustó "En el barro" en Netflix, esta es la serie que no te podés perder y vuelve a dar que hablar
Nazarena Vélez confesó su inevitable reacción al ver las escenas hot de Santiago Caamaño en "En el Barro"
Joaquín Furriel arrasa en Netflix con el gran estreno de su nueva serie y apenas son 8 episodios

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar