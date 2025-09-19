Netflix arrasa con el estreno de "En el barro 2": la serie más vista vuelve con su segunda temporada.

En el barro Netflix 5

Cómo será la nueva temporada de "En el barro"

Netflix confirmó la continuidad del proyecto apenas semanas después del estreno. Aunque la plataforma aún no reveló la fecha oficial, todo indica que el lanzamiento de En el barro 2 podría llegar en los primeros meses del 2026, ya que los episodios se encuentran grabados.

La expectativa crece porque la nueva temporada sumará nuevas historias, más violencia, y personajes que pondrán a prueba los frágiles equilibrios dentro del penal.

En el barro Netflix 1

El papel de la China Suárez en la segunda temporada

Uno de los anuncios más comentados es la incorporación definitiva de la China Suárez. La actriz interpretará a Nicole, una trabajadora sexual de alto perfil con clientes adinerados. Aunque no se han revelado los motivos por los que su personaje termina en prisión, se ha confirmado que su profesión está directamente relacionada con su encarcelamiento en la cárcel "La Quebrada".

Para su papel, la China se sometió a un cambio de look, oscureciendo su cabello y cortando su ceja. En las redes sociales, tanto la cuenta oficial de la serie como la actriz han compartido detalles y adelantos de su personaje, generando gran expectación entre los fanáticos. Recientemente, Suárez publicó una foto en sus historias de Instagram donde se la ve con ropa deportiva rosa junto a otras actrices en el set de filmación, lo que sugiere que su historia se conectará directamente con la de las protagonistas de la serie.

china suarez en el barro 1

El elenco principal de la serie

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Ana Rujas

Rita Cortese

Lorena Vega

Carolina Ramírez

Gerardo Romano

Cecilia Rossetto

Juana Molina

Erika de Sautu Riestra

María Becerra

Locomotora Oliveras

Juan Minujín

En el barro Netflix 1

Los nuevos personajes que llegan a "En el barro 2"

La China Suárez

Verónica Llinás

Victorio D’Alessandro

Charo López

L-Gante

china suarez en el barro

El impacto de "En el barro" en Netflix

El éxito de la serie no solo se midió en números. También abrió un debate sobre la representación de la vida en prisión, el rol de la mujer en contextos de encierro y la construcción de identidades colectivas. "Las embarradas" se convirtieron en un símbolo narrativo, reflejando cómo la adversidad puede unir a personas en apariencia incompatibles.

Asimismo, la serie consiguió darle visibilidad a talentos emergentes como María Becerra, que sorprendió con su primera experiencia actoral, y a la vez recuperar a intérpretes de trayectoria como Rita Cortese y Cecilia Rosetto, que aportaron densidad dramática a la trama.

Netflix apostará a elevar el nivel de tensión y complejidad narrativa, manteniendo el sello de realismo crudo que caracterizó a la serie desde su debut.

Tráiler de "En el barro" en Netflix