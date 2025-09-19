En vivo Radio La Red
Las alarmantes declaraciones de Colapinto tras las primeras prácticas en Bakú: "Nos está..."

Franco Colapinto cerró las prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán lejos de la punta, evidenciando las dificultades del Alpine A525 en el circuito callejero. Colapinto destacó los problemas y la falta de rendimiento del auto.

El Gran Premio de Azerbaiyán comenzó este viernes con los dos primeros entrenamientos libres en el circuito callejero de Bakú, uno de los trazados más complejos del calendario de la Fórmula 1. El argentino Franco Colapinto finalizó 19° en la FP1 y 20° en la FP2, mostrando nuevamente las dificultades del Alpine A525, considerado el menos competitivo de la parrilla actual.

image

En la primera tanda, Colapinto logró superar a su compañero Pierre Gasly, pero en la segunda sesión el francés le sacó casi siete décimas, evidenciando la falta de rendimiento del auto en sectores trabados del circuito. Su mejor tiempo del día fue 1:43.322.

El inglés Lewis Hamilton, con Ferrari, dominó la segunda práctica con 1:41.293, seguido por su compañero Charles Leclerc, mientras que George Russell completó el podio. Por su parte, Lando Norris, que lideró la FP1, sufrió la rotura de la suspensión trasera izquierda en la segunda sesión tras un choque contra un muro.

Qué problemas encontró Colapinto en Bakú

El piloto argentino no ocultó su frustración: “Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance. Pierre hizo unos cambios que ayudaron un poco, pero estamos muy, muy lejos. Es un día difícil”.

El A525 de Alpine llegó a Bakú con un ala trasera prácticamente plana, similar a la utilizada en Monza, para intentar contrarrestar la falta de potencia en la larga recta principal del circuito. Sin embargo, esta estrategia provocó que el auto fuera muy lento en los sectores uno y dos, los más técnicos y trabados, lo que se reflejó en las posiciones finales de Colapinto.

Cómo influyó la falta de vueltas en la FP1

Otro factor que complicó al argentino fue que en la primera práctica dio solo 14 vueltas, siendo el piloto con menor actividad debido al levantamiento de la goma en uno de los pianos, que detuvo la sesión casi media hora. En la FP2 pudo mejorar la cantidad de giros y ajustar algunos tiempos, pero la diferencia con los punteros se mantuvo por encima de los dos segundos, una brecha considerable en la Fórmula 1 moderna.

¿Qué espera Colapinto para el sábado?

A pesar de la complicada jornada, Colapinto mantiene la concentración en la preparación de la clasificación. “Nos está costando, así que a laburar para mañana”, resumió. El piloto y su equipo tendrán que ajustar el balance del Alpine y buscar mejoras en la puesta a punto antes de la última práctica, que se llevará a cabo desde las 5:30 de Argentina, y la clasificación, prevista a las 9:00.

Colapinto reconoce que los circuitos callejeros le generan desafíos especiales, pero mantiene la mentalidad de trabajo para aprovechar cada detalle y mejorar rendimiento. La jornada de viernes reflejó que, pese a los esfuerzos de Alpine, las limitaciones del monoplaza siguen siendo un obstáculo significativo para aspirar a puestos más competitivos en Bakú.

