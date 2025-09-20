Día de la Primavera: por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre

Qué simbolizan las flores amarillas

floricienta-flores-amarillas

Más allá de la ficción, el color amarillo está cargado de significado. Estas flores se asocian con la alegría, la prosperidad y la idea de un nuevo comienzo, lo que refuerza el sentido del gesto y lo convierte en un detalle cargado de emoción. Por eso, cada año más personas eligen entregarlas como una forma de transmitir optimismo y energía positiva.

La tendencia no se limita a la Argentina. En otros países del hemisferio sur, donde la primavera también comienza en septiembre, la costumbre se replica con fuerza. En tanto, en el hemisferio norte, como ocurre en México, el intercambio de flores amarillas tiene lugar el 21 de marzo, en coincidencia con el inicio de la estación en esa región.

De este modo, lo que siempre fue un clásico de la primavera, regalar flores, hoy se resignifica con un color particular. Las flores amarillas se consolidan como el nuevo emblema romántico del 21 de septiembre, un gesto simple pero cargado de significado que trasciende generaciones y fronteras.