Joaquín Furriel arrasa en Netflix con el gran estreno de su nueva serie y apenas son 8 episodios

Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables. Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro.

Los habitantes de este refugio están interpretados por Miren Ibarguren (Todos mienten), Joaquín Furriel (El reino), Natalia Verbeke (Ana Tramel. El juego), Carlos Santos (El hombre de las mil caras), Montse Guallar (Sé quién eres), Pau Simón, Alicia Falcó (Las buenas compañías), Agustina Bisio, y Álex Villazán (Alma), entre otros.

La nueva serie de los creadores de La casa de papel, Sky Rojo y BERLÍN

Esta nueva producción de Vancouver Media para Netflix es una creación de Álex Pina y Esther Martínez Lobato y cuenta con ocho episodios. La dirección corre a cargo de Jesús Colmenar, David Barrocal y Jose Manuel Cravioto. El guion está firmado por Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. Y del diseño visual se ha encargado Migue Amoedo.

Vancouver Media es una productora de series de ficción fundada a finales de 2016 por Álex Pina con el objetivo de crear propuestas claramente diferenciadoras. Desde su puesta en marcha, ha desarrollado La casa de papel, El embarcadero, White Lines, Sky Rojo y más recientemente BERLÍN.

El elenco de "El refugio atómico" con Joaquín Furriel

Miren Ibarguren

Joaquín Furriel

Natalia Verbeke

Carlos Santos

Montse Guallar

Pau Simón

Alicia Falcó

Agustina Bisio

Álex Villazán

Alicia Fernández

Por qué ver "El refugio atómico" en Netflix

Imagínese que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo: Kimera Underground Park. Desde allí verán en pantallas, en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas. Y mientras fuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva con cancha de básket, restaurante, jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa.

A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio: a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por una herida del pasado.

Netflix y su apuesta por producciones originales

Con El refugio atómico, Netflix refuerza su estrategia de seguir lanzando proyectos globales con sello español. Tras el fenómeno de La casa de papel, la plataforma mantiene la confianza en Pina y Martínez Lobato, convencida de que pueden volver a capturar la atención mundial.

La serie llega en un momento en que el público demanda historias que combinen entretenimiento y reflexión. Un relato de encierro, poder y supervivencia encaja perfectamente en ese escenario, ofreciendo tanto espectáculo como profundidad temática.

