Así está hoy Romeo, el hijo de 16 años de Florencia Bertotti y Guido Kaczka

Lejos de la exposición mediática que muchas veces devora a los hijos de celebridades, Romeo creció en un entorno cuidado. Ni Flor ni Guido lo mostraron públicamente de manera frecuente, algo que siempre fue una decisión consensuada. Pero, de a poco, con la irrupción de las redes sociales, algunos destellos comenzaron a salir a la luz.

Fue la propia Bertotti quien, con motivo de su cumpleaños número 16, compartió una foto en blanco y negro que conmovió a sus seguidores. En la imagen se la veía dándole un beso en la mejilla, acompañado de un texto cargado de amor y orgullo maternal: “Seguí riéndote con todo el cuerpo y siendo tan sensato y sensible a lo que pasa a tu alrededor. Seguí, vos seguí haciendo, probando, descubriendo. Yo voy a estar al lado tuyo cuidándote y celebrándote toda la vida. ¡Felices 16, Rome de mi vida! Si supieras cuánto te amo, te asustarías jajaja”.

El posteo no solo arrancó miles de likes, sino también comentarios de fanáticos que crecieron viendo a la actriz en tiras como Floricienta o Niní y hoy se sorprenden al descubrir que su hijo ya es un adolescente.

Flor y Guido se conocieron en los pasillos de Telefe a fines de los ’90, cuando compartieron elenco en Verano del 98. Allí nació un amor que duró más de una década y que, en su momento, fue considerado una de las parejas más sólidas del ambiente.

Sin embargo, en 2012 decidieron separarse. Ninguno de los dos habló jamás públicamente de los motivos, y con el correr de los años ambos optaron por priorizar el bienestar de Romeo, su único hijo en común.

Esa decisión de blindar su vida privada es lo que, hasta el día de hoy, mantiene a Romeo lejos del ojo público. Aun así, algunas postales familiares logran colarse en redes sociales y dan cuenta del fuerte lazo que el adolescente mantiene con sus padres y con la familia ensamblada que su madre formó con Amador.

Si bien Romeo no aparece seguido en medios ni en eventos, sí se lo pudo ver en algunas vacaciones en la nieve que Flor compartió orgullosa en Instagram. Entre juegos de ski, cenas familiares y actividades en la montaña, quedó en evidencia la buena relación con los hijos de Amador y el clima de unión familiar que la actriz logró construir con los años.