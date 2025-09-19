En vivo Radio La Red
Florencia Bertotti
Guido Kaczka
Creció el nene

Así está hoy Romeo, el hijo de 16 años de Florencia Bertotti y Guido Kaczka

Tiene 16 años y está irreconocible: así se ve Romeo, el hijo de Florencia Bertotti. Miralo.

El tiempo pasó y lo que parecía ayer apenas un capítulo de telenovela hoy es una historia real con tintes de emoción, orgullo y un dejo de nostalgia. Romeo, el único hijo de Florencia Bertotti y Guido Kaczka, cumplió 16 años y su presente despertó la sorpresa de todos.

El joven nació el 10 de julio de 2010, fruto de una relación que en aquel entonces parecía indestructible. Sin embargo, la vida amorosa de sus padres tomó rumbos diferentes: poco tiempo después de su llegada, la actriz y el conductor decidieron separarse. Ese giro inesperado no solo puso fin a uno de los romances más queridos del espectáculo, sino que también marcó el inicio de un nuevo capítulo para ambos.

image

Florencia encontró nuevamente el amor junto a Federico Amador, a quien conoció durante el rodaje de Floricienta. Juntos formaron una familia ensamblada junto a los hijos que el actor ya tenía, Vito (2006) y Ciro (2009). Por su parte, Guido rehízo su vida con Soledad Rodríguez, con quien se casó y construyó un hogar lleno de discreción y lejos de los flashes. Con ella tiene 2 hijos: Helena y Benjamín.

Lejos de la exposición mediática que muchas veces devora a los hijos de celebridades, Romeo creció en un entorno cuidado. Ni Flor ni Guido lo mostraron públicamente de manera frecuente, algo que siempre fue una decisión consensuada. Pero, de a poco, con la irrupción de las redes sociales, algunos destellos comenzaron a salir a la luz.

image

Fue la propia Bertotti quien, con motivo de su cumpleaños número 16, compartió una foto en blanco y negro que conmovió a sus seguidores. En la imagen se la veía dándole un beso en la mejilla, acompañado de un texto cargado de amor y orgullo maternal: “Seguí riéndote con todo el cuerpo y siendo tan sensato y sensible a lo que pasa a tu alrededor. Seguí, vos seguí haciendo, probando, descubriendo. Yo voy a estar al lado tuyo cuidándote y celebrándote toda la vida. ¡Felices 16, Rome de mi vida! Si supieras cuánto te amo, te asustarías jajaja”.

El posteo no solo arrancó miles de likes, sino también comentarios de fanáticos que crecieron viendo a la actriz en tiras como Floricienta o Niní y hoy se sorprenden al descubrir que su hijo ya es un adolescente.

image

Flor y Guido se conocieron en los pasillos de Telefe a fines de los ’90, cuando compartieron elenco en Verano del 98. Allí nació un amor que duró más de una década y que, en su momento, fue considerado una de las parejas más sólidas del ambiente.

Sin embargo, en 2012 decidieron separarse. Ninguno de los dos habló jamás públicamente de los motivos, y con el correr de los años ambos optaron por priorizar el bienestar de Romeo, su único hijo en común.

image

Esa decisión de blindar su vida privada es lo que, hasta el día de hoy, mantiene a Romeo lejos del ojo público. Aun así, algunas postales familiares logran colarse en redes sociales y dan cuenta del fuerte lazo que el adolescente mantiene con sus padres y con la familia ensamblada que su madre formó con Amador.

Si bien Romeo no aparece seguido en medios ni en eventos, sí se lo pudo ver en algunas vacaciones en la nieve que Flor compartió orgullosa en Instagram. Entre juegos de ski, cenas familiares y actividades en la montaña, quedó en evidencia la buena relación con los hijos de Amador y el clima de unión familiar que la actriz logró construir con los años.

image
