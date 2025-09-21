El video más conmovedor e inédito de Camilota con Thiago Medina: "Luchador"

Thiago Medina lleva más de una semana internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del grave accidente que sufrió con su moto el viernes 12 de septiembre.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Camila Deniz compartió en las redes sociales un emotivo video con su hermano Thiago Medina en medio de la preocupación por su estado de salud.
Thiago Medina lleva más de una semana internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del grave accidente que sufrió con su moto el viernes 12 de septiembre.
El ex participante de Gran Hermano fue intervenido con éxito de la reconstrucción de la parrilla costal, operación que duró más de 4 horas, y se espera por su evolución en los próximos días.
“La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias. En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado", indicó el último parte médico oficial.
Lo cierto es que su hermana Camila Deniz, Camilota, publicó en su cuenta de Instagram un video inédito recordando un momento junto a su hermano Thiago Medina, donde él simulaba ser un boxeador y ella lo presentaba en el cuadrilátero.
"En este ring que es la vida, vos siempre fuiste un luchador. Hoy estás dando la pelea más importante, y nosotros estamos en tu esquina, alentándote con todo nuestro amor", indicó Camilota en su posteo.
Y agregó a flor de piel: "No estás solo cada golpe que das es nuestra esperanza, cada respiro es una victoria. Creemos en vos, porque sos más fuerte de lo que imaginas".
Al pie del video, Camila Deniz reflexionó profunda en medio de este difícil momento que viven como familia: "Sin darnos cuenta estábamos jugando a la lucha y ahora la estás luchando en serio. Te amo".
Tras la intervención a Thiago Medina del viernes a la mañana por la reconstrucción de la parrilla costal, Camila Deniz compartió un profundo mensaje desde las redes sociales en medio de la difícil situación que atraviesa toda la familia.
"Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente", publicó en su cuenta personal de Instagram la ex participante del programa Cuestión de Peso (El Trece).
En ese sentido Camilota también dedicó unas palabras para reflejar la cercanía que siente junto a su familia en este momento de extrema preocupación para todos y agradeció los mensajes de oraciones y muestras de afecto recibidas.
"Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fé y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre", finalizó la hermana de Thiago.