El video más conmovedor e inédito de Camilota con Thiago Medina: "Luchador"

Lo cierto es que su hermana Camila Deniz, Camilota, publicó en su cuenta de Instagram un video inédito recordando un momento junto a su hermano Thiago Medina, donde él simulaba ser un boxeador y ella lo presentaba en el cuadrilátero.

"En este ring que es la vida, vos siempre fuiste un luchador. Hoy estás dando la pelea más importante, y nosotros estamos en tu esquina, alentándote con todo nuestro amor", indicó Camilota en su posteo.

Y agregó a flor de piel: "No estás solo cada golpe que das es nuestra esperanza, cada respiro es una victoria. Creemos en vos, porque sos más fuerte de lo que imaginas".

Al pie del video, Camila Deniz reflexionó profunda en medio de este difícil momento que viven como familia: "Sin darnos cuenta estábamos jugando a la lucha y ahora la estás luchando en serio. Te amo".

camilota video emotivo thiago medina

El mensaje de Camilota tras la última operación a Thiago Medina

Tras la intervención a Thiago Medina del viernes a la mañana por la reconstrucción de la parrilla costal, Camila Deniz compartió un profundo mensaje desde las redes sociales en medio de la difícil situación que atraviesa toda la familia.

"Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente", publicó en su cuenta personal de Instagram la ex participante del programa Cuestión de Peso (El Trece).

En ese sentido Camilota también dedicó unas palabras para reflejar la cercanía que siente junto a su familia en este momento de extrema preocupación para todos y agradeció los mensajes de oraciones y muestras de afecto recibidas.

"Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fé y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre", finalizó la hermana de Thiago.