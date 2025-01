Franco Colapinto: las negociaciones con Alpine reavivan la esperanza de su futuro en la F1

Flavio Briatore no descarta un cambio en Alpine

En una entrevista con Sport Bild, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, confirmó las negociaciones con Colapinto: “Sí, es cierto. Siempre estoy buscando las mejores opciones para el equipo”. Aunque reconoció el buen desempeño de Pierre Gasly y la inclusión de Doohan en la próxima temporada, Briatore dejó abierta la posibilidad de cambios.

“Con Paul Aron también tenemos un fuerte piloto reserva bajo contrato. Pero quién sabe qué pasará”, comentó, sugiriendo que la posición de Doohan no está completamente asegurada, ya que su contrato inicial lo ata a solo cuatro competencias.

Briatore fue visto conversando con Colapinto durante el Gran Premio de Qatar, lo que alimentó aún más los rumores. “Exigiré lo mejor de todos”, aseguró, insinuando que la presión sobre Doohan podría abrirle la puerta al joven argentino a partir de la quinta carrera.

Una temporada brillante con desafíos

El desempeño de Colapinto en 2024 no pasó desapercibido. Sus resultados con Williams, junto a pilotos como Carlos Sainz y Alex Albon, lo posicionaron como una de las promesas del deporte. Sin embargo, los accidentes en Las Vegas y Brasil generaron dudas en algunos sectores.

A pesar de esto, equipos como Red Bull y Alpine siguen interesados en su talento. Según MotorSport, Williams puso inicialmente un precio elevado para liberar al piloto, pero esta postura habría cedido en las últimas semanas, abriendo nuevas posibilidades para Colapinto.

El apoyo de los referentes y la ilusión de los fanáticos

El respaldo hacia Colapinto no solo proviene de los equipos interesados, sino también de figuras del automovilismo. El ex piloto Jamie Campbell-Walter dejó un mensaje alentador en redes sociales, destacando el esfuerzo del bonaerense: “2025 va a ser aún mejor, amigo. Has estado sobresaliente todo el año, se viene una nueva página”.

Este mensaje resonó entre los fanáticos, quienes mantienen la esperanza de verlo competir en la Fórmula 1 de manera regular en la próxima temporada.

La dinámica del mercado de pilotos, especialmente con figuras como Briatore liderando las decisiones, deja espacio para giros inesperados. Con un 2024 que marcó un antes y un después en su carrera, Colapinto sigue siendo una de las grandes promesas del automovilismo argentino. ¿Será 2025 el año en que finalmente conquiste un lugar fijo en la F1?