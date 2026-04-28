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Silvina Escudero se separó de su esposo tras 9 años: mudanza, crisis y la verdad detrás de la ruptura

En LAM revelaron que Silvina Escudero atraviesa una fuerte crisis personal tras una sorpresiva separación. En el programa contaron detalles de la decisión que tomó en silencio.

28 abr 2026, 23:12
Silvina Escudero se separó de su esposo tras 9 años: mudanza, crisis y la verdad detrás de la ruptura
Silvina Escudero se separó de su esposo tras 9 años: mudanza, crisis y la verdad detrás de la ruptura

Silvina Escudero se separó de su esposo tras 9 años: mudanza, crisis y la verdad detrás de la ruptura

Este martes en LAM sorprendieron al contar que Silvina Escudero y su esposo Federico decidieron ponerle punto final a su relación después de nueve años juntos. Según explicaron en el ciclo de América Tv, la ruptura se concretó hace aproximadamente un mes.

“Está separada. Hace un mes. Él se mudó. No intentaron remar el tema, no pudieron. Tuvieron crisis, volvieron, tuvieron crisis, volvieron. Y hace un mes decidieron ponerle punto final a su matrimonio”, informaron al aire, dejando en evidencia que la pareja venía arrastrando problemas desde hacía tiempo.

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Más tarde, Pepe Ochoa aportó más información sobre el proceso que atravesaban. “El año pasado, Silvina me había dicho como que estaban peleándola, que era una crisis. Evidentemente, desde ahí vienen mal, no la pudieron remontar”.

Uno de los datos que más llamó la atención es que, pese a la separación, ambos seguirían viviendo dentro del mismo complejo residencial en Nordelta. “Él hace un mes se fue de la casa. Viven cerca, dentro del mismo complejo en Nordelta”, detalló el panelista.

Silvina Escudero y su novio

Además, aclararon que no existieron terceros en discordia. “No hay terceros en discordia. No es un tema que tenga que ver con eso. Fue el desgaste de las parejas”, sumó Ochoa sobre los motivos de la ruptura.

Por su parte, Ángel de Brito contó la conversación privada que mantuvo con la bailarina luego de conocerse la noticia: “Me sorprendió que me lo confirmó. Ella está bien, me dijo que hace mucho tiempo que venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. También me dijo que no lo sabe nadie, solo ella y su familia”.

Para cerrar, el conductor explicó que la charla entre ambos fue en buenos términos y sin conflictos mayores. “Ella me habló muy bien de él, me dijo que no hay ningún problema, que lo charlaron y que tomaron la decisión porque sienten que es lo mejor para cada uno. Así que bueno, punto final para este matrimonio”.

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