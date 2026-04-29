Evelyn Botto tomó distancia de Mario Pergolini tras los repudiables dichos sobre un femicidio: "Podría..."

“Fueron días movidos. Estaba buscando la manera, la forma; hablé con muchísimas mujeres desde el lunes, cuando me empezó a llegar la noticia, y en realidad no sé cómo construirlo. Lo que me toca es pedir disculpas y hacerme responsable de lo que me corresponde: haber formado parte de una puesta en escena en la que se hicieron chistes a partir de un crimen", se disculpó Evelyn.

Además, enfatizó su pedido de disculpas y buscó dar contexto a lo ocurrido, explicando que la situación formó parte de una dinámica habitual del ciclo, aunque reconoció que eso no la exime de responsabilidad: "Pasan muchas cosas con respecto a esto. Lo que hablé con muchas mujeres tiene que ver con hacer chistes sobre las suegras: es parte de un guion. Como también la línea general del programa es picante, incorrecta, dije: ‘Mi responsabilidad, y por lo que quería pedir disculpas, es que podría haber elegido no hacerlo, hacerme a un lado’. No lo hice porque no me di cuenta".

"No me doy cuenta de que, al hacer este chiste, termino avalando algo que es muy grave. También, hacer humor a partir de que una mujer mate a otra, si es un femicidio, tiene que ver con el vínculo de tensión que se crea alrededor de suegra y nuera, que es otra forma de micromachismo, relacionada con generar peleas entre mujeres. Eso lo vi después", se lamentó sobre la gravedad de los hechos y que tomó dimensión del impacto de lo ocurrido recién con el paso de las horas.

"No fue gracioso para mucha gente, y lo entiendo", concluyó en su descargo.

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Qué dijo Mario Pergolini del embarazo de Jésica Cirio

Jésica Cirio está embarazada y espera su primer hijo junto a su actual pareja, Nicolás Trombino. La noticia, que se conoció en las últimas horas tras la primicia de LAM (América TV), rápidamente se metió en la agenda mediática y también fue tema de debate en el programa Otro Día Perdido (El Trece).

En ese contexto, Mario Pergolini reaccionó en vivo fiel a su estilo irónico cuando se enteró de la novedad al aire, en medio del repaso de actualidad que realiza el ciclo. La información fue introducida por Agustín Rada Aristarán, lo que dio pie a una serie de comentarios cargados de humor ácido.

"¿Adivinen quién está embarazada? Revelaron que Jésica Cirio está embarazada", comentó Rada. De inmediato, Pergolini preguntó picante: “ ¿Pero cómo estaba todo eso? ¿No había unos problemas ahí? No de embarazo, digo. ¿Todo lo que toca no lo pone preso? ”.

A partir de ahí, Radagast apeló a su asistente de IA para repasar el historial reciente de la modelo, recordando los episodios que marcaron su vida personal en los últimos años, incluyendo sus separaciones de Martín Insaurralde y Elías Piccirillo.

"Le pregunté a Chat GTP que me haga un pequeño resumen, se lo leo: En 2023 Cirio se separó de Insaurralde en el medio de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero", comenzó Agustín.

"Al año siguiente en una factuosa ceremonia se casa con Elías Piccirillo, actualmente preso, desde la cárcel se entera del divorcio. Hace un año se supo de su relación con Nicolás Trombino, que es un empresario mayorista. ¿Próximamente preso? ¿quién lo dirá?", continuó.

"Trombino es el mejor partido que consiguió hasta ahora ya que al conocerla solo debía una cifra millonaria de expensas en el edificio de Puerto Madero”, cerró Rada su lectura.

“¿Él ya debe plata?", reaccionó el conductor. Y Evelyn Botto agregó: "Lo importante es que no viva a expensas de ella".

Y Pergolini cerró a pura ironía: "Desde ya le deseamos lo mejor a todos los involucrados, que en este caso sería mantenerse dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Por supuesto”.