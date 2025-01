Franco Colapinto reveló todas sus cábalas para correr en la F1: "Siempre me..."

Plan B: a qué se hubiera dedicado Franco Colapinto si no era piloto

Cuando le preguntaron qué hubiera hecho si no hubiera logrado ser piloto profesional, Colapinto respondió con humor y sinceridad: "Me habría dedicado a ser Uber. Por suerte hago lo que me gusta". Más allá de la broma, el joven oriundo de Pilar destacó la importancia de haber seguido su pasión, algo que lo llevó a convertirse en uno de los talentos más prometedores del automovilismo mundial.

Sin embargo, su relación con los vehículos no se limita a los monoplazas de alta velocidad. Sorprendentemente, Colapinto confesó que, a la hora de conducir en la calle, prefiere las camionetas: "Me divierte más. No tenés que frenar en los pozos ni preocuparte por pegarle a un cordón, que yo soy medio animalito".

Con estas declaraciones, Franco Colapinto demuestra que, a pesar de su meteórica carrera y su reciente incursión en la Fórmula 1, mantiene una mirada relajada y sincera sobre su vida. Entre cábalas, risas y camionetas, el joven piloto argentino se prepara para seguir escribiendo su historia en el automovilismo, sin perder ese toque auténtico que lo caracteriza.