A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DURO

Silvina Escudero rompió el silencio tras separarse de su marido y se quebró en vivo: "Siento que..."

Luego de que se conociera el final de su relación de nueve años, la modelo habló públicamente, explicó cómo transitó la decisión y dejó una frase que impactó.

29 abr 2026, 00:26
Silvina Escudero rompió el silencio tras separarse de su marido y se quebró en vivo: Siento que...
Silvina Escudero rompió el silencio tras separarse de su marido y se quebró en vivo: Siento que...

Silvina Escudero rompió el silencio tras separarse de su marido y se quebró en vivo: "Siento que..."

Después de que en LAM (América TV) confirmaran, este martes, la separación de Silvina Escudero y su esposo, la modelo decidió enfrentar las cámaras y dar su versión de los hechos. Lo hizo en Polémica en el Bar, donde se mostró muy sensibilizada al hablar del cierre de una historia de amor que duró nueve años.

Durante la entrevista, Escudero explicó que no se trató de una decisión impulsiva ni atravesada por terceros o conflictos mediáticos. Según contó, fue un proceso reflexionado durante mucho tiempo y atravesado con mucha carga emocional.

Leé también

Silvina Escudero se separó de su esposo tras 9 años: mudanza, crisis y la verdad detrás de la ruptura

Silvina Escudero se separó de su esposo tras 9 años: mudanza, crisis y la verdad detrás de la ruptura

“Me casé para toda la vida y antes de separarme lo hablé con Jony, el cura que nos casó”, expresó, dejando en claro la importancia simbólica y personal que tuvo para ella el matrimonio desde el primer día.

Con intención de desdramatizar la noticia, también remarcó que no existe ningún escándalo detrás de la ruptura y que simplemente se trata de una situación que atraviesan muchas parejas. “No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé”, sostuvo con sinceridad.

En otro tramo de la charla, la emoción la desbordó cuando se refirió a su exmarido y al vínculo que compartieron durante tantos años. “Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es re buena persona”, dijo entre lágrimas, evidenciando que el afecto entre ambos sigue intacto pese a la distancia.

Además, reflexionó sobre la madurez necesaria para tomar determinaciones definitivas cuando una relación ya no encuentra el mismo rumbo. “Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla”, comentó al ser consultada sobre una posible reconciliación.

Hacia el final, resumió el momento que atraviesa con una frase contundente. “Hay que ser muy valiente para separarse”, aseguró. Luego cerró con una metáfora sobre el presente sentimental que vive: “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Silvina Escudero

Lo más visto