Silvina Escudero rompió el silencio tras separarse de su marido y se quebró en vivo: "Siento que..."

En otro tramo de la charla, la emoción la desbordó cuando se refirió a su exmarido y al vínculo que compartieron durante tantos años. “Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es re buena persona”, dijo entre lágrimas, evidenciando que el afecto entre ambos sigue intacto pese a la distancia.

Además, reflexionó sobre la madurez necesaria para tomar determinaciones definitivas cuando una relación ya no encuentra el mismo rumbo. “Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla”, comentó al ser consultada sobre una posible reconciliación.

Hacia el final, resumió el momento que atraviesa con una frase contundente. “Hay que ser muy valiente para separarse”, aseguró. Luego cerró con una metáfora sobre el presente sentimental que vive: “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”.