La foto de Franco Colapinto con Lionel Messi que revolucionó a los fans: el encuentro que nadie esperaba

Un deseo que Colapinto había expresado

Días antes, durante su paso por Argentina, Colapinto había hablado sobre la posibilidad de conocer a Messi. “Tengo muchas ganas de conocerlo, pero quiero que sea algo natural”, había dicho, dejando en claro que no quería un encuentro armado ni mediático.

“No quiero que sea algo de marketing, me daría vergüenza”, había agregado el joven piloto, quien ahora cumplió uno de sus grandes deseos de forma inesperada.

¿Messi en el GP de Miami?

Tras la viralización de la imagen, los fanáticos comenzaron a especular con la posible presencia de Messi en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, algo que por el momento no fue confirmado.

Cronograma del GP de Miami (hora argentina)

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13:00 a 14:30

Clasificación Sprint: 17:30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00

El evento será una nueva oportunidad para ver en acción a Colapinto, ahora con una foto que ya quedó para la historia del deporte argentino.