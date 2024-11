Fue compañero del Dibu y debutó ante Messi: quién es Enzo Barrenechea, la sorpresa de Scaloni en la Selección Argentina

image.png

Nacido en Villa María, Córdoba, Barrenechea comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. Sin embargo, antes de llegar a la Primera División, fue vendido al Sion de Suiza en 2019. Sin minutos aún en la máxima categoría suiza, llegó a la Juventus en una transferencia que representó un cambio radical en su trayectoria y ayudó financieramente al club rosarino. Sobre aquella decisión, alguna vez confesó en diálogo con el periodista Gastón Edul: “No me veía en otro club que no sea Newell's, era mi máximo sueño debutar ahí, pero era un gran paso en mi carrera".