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La Selección debuta frente Argelia en su primer partido del Mundial 2026

La Selección Argentina hace su debut en el Grupo J de la cita máxima enfrentando a Argelia. Con gol de Messi, le gana por la mínima a Argelia.

Messi Argelia

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Argentina le gana 2 a 0 a Argelia con dos goles del capitán Lionel Messi, que hace su debut en su sexto mundial. La Selección empieza, hasta ahora, con el pie derecho su sueño de repetir el campeonato mundial.

La espera terminó para los campeones del mundo y comienza el camino en busca del bicampeonato, tras la gloria alcanzada en Qatar hace cuatro años. La Selección Argentina y Argelia se enfrentan en el Kansas City Stadium, en un encuentro correspondiente a la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El combinado nacional, liderado dentro de la cancha por Lionel Messi, busca arrancar con el pie derecho ante un exigente elenco africano.

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Foto: Selección Argentina

La formación de Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Argelia vs. Argentina, por el Mundial 2026

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

Qué canales transmiten el partido de la Selección Argentina vs. Argelia en vivo

El debut de la Albiceleste contará con una amplísima variedad de opciones para seguir las acciones tanto por televisión abierta, cable y plataformas digitales. El encuentro entre Argentina y Argelia se podrá ver en vivo a través de TyC Sports, TV Pública, Telefe y DSports en la pantalla tradicional. En tanto, para quienes prefieran seguir el partido vía streaming, la transmisión estará disponible en TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y la plataforma de DirecTV.

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