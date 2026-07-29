Escándalo: la FIFA abrió expedientes a la AFA y a tres futbolistas de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026

Qué futbolistas argentinos y españoles podrían ser sancionados tras la final

Luego de recibir el informe del procurador designado para casos éticos y disciplinarios sobre los incidentes registrados tras la victoria de España ante la Argentina en la final, la FIFA formalizó los siguientes cargos individuales:

Nahuel Molina: Afronta dos cargos por posible agresión (uno consumado y otro en grado de tentativa) y un tercer procedimiento por conducta antideportiva . Durante los festejos, empujó a Rodri cuando el español ingresó al campo a festejar, lo que derivó en manotazos y un tumulto generalizado.

Leandro Paredes: Suma tres cargos por posibles infracciones vinculadas a agresión . En medio de la gresca, empujó a Eric García y posteriormente protagonizó un cruce con Gavi, a quien empujó y golpeó en el rostro.

Thiago Almada: Fue incluido en el expediente por conducta antideportiva , tras haber empujado a Gavi cuando el futbolista español lo sujetaba durante el tumulto.

Roberto Ayala: El integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina enfrenta un cargo por agresión tras protagonizar un cruce directo con Dani Olmo.

Gavi: El mediocampista de la selección española también fue imputado en un procedimiento por posible conducta antideportiva.

Cuándo informará la FIFA las sanciones definitivas

El máximo organismo del fútbol internacional aclaró que, en cumplimiento estricto de su Código Disciplinario, todos los involucrados tendrán la oportunidad de presentar sus respectivos descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución final. Hasta el momento, la FIFA no fijó plazos para comunicar el fallo ni anticipó el tipo de penas que podrían aplicarse.