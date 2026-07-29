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Escándalo: la FIFA abrió expedientes a la AFA y a tres futbolistas de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026

La Comisión Disciplinaria abrió expedientes contra la AFA y citó a tres jugadores y un integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, además de al español Gavi tras el tumulto en la final.

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Foto: EFE

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La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este miércoles la apertura de distintos procedimientos disciplinarios vinculados a incidentes registrados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por un lado, el organismo inició una investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntos incumplimientos al Código Disciplinario. En paralelo, abrió expedientes individuales contra los futbolistas argentinos Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, el integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala, y el mediocampista español Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) tras los hechos ocurridos al término de la final entre España y la Argentina.

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Por qué la FIFA investiga a la AFA tras el Mundial 2026

Según detalló la FIFA mediante un comunicado, el expediente contra la AFA abarca posibles infracciones al artículo 13 (uso de un evento para manifestaciones ajenas a la competencia), artículo 14 (conducta inadecuada), artículo 15 (discriminación y agresiones racistas) y artículo 17 (orden y seguridad en los partidos).

La medida se abrió motivada por “cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, incumplimiento de protocolos de seguridad, exhibición de mensajes inapropiados y lanzamiento de objetos por parte de los espectadores” en varios compromisos del torneo.

Si bien el comunicado no especificó las manifestaciones ajenas a lo deportivo, las referencias apuntan a los festejos posteriores a la semifinal ante Inglaterra, cuando los futbolistas celebraron con una bandera en alusión a la soberanía sobre las Islas Malvinas, sumado a cánticos sobre la misma temática en las tribunas.

Qué futbolistas argentinos y españoles podrían ser sancionados tras la final

Luego de recibir el informe del procurador designado para casos éticos y disciplinarios sobre los incidentes registrados tras la victoria de España ante la Argentina en la final, la FIFA formalizó los siguientes cargos individuales:

  • Nahuel Molina: Afronta dos cargos por posible agresión (uno consumado y otro en grado de tentativa) y un tercer procedimiento por conducta antideportiva. Durante los festejos, empujó a Rodri cuando el español ingresó al campo a festejar, lo que derivó en manotazos y un tumulto generalizado.

  • Leandro Paredes: Suma tres cargos por posibles infracciones vinculadas a agresión. En medio de la gresca, empujó a Eric García y posteriormente protagonizó un cruce con Gavi, a quien empujó y golpeó en el rostro.

  • Thiago Almada: Fue incluido en el expediente por conducta antideportiva, tras haber empujado a Gavi cuando el futbolista español lo sujetaba durante el tumulto.

  • Roberto Ayala: El integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina enfrenta un cargo por agresión tras protagonizar un cruce directo con Dani Olmo.

  • Gavi: El mediocampista de la selección española también fue imputado en un procedimiento por posible conducta antideportiva.

Cuándo informará la FIFA las sanciones definitivas

El máximo organismo del fútbol internacional aclaró que, en cumplimiento estricto de su Código Disciplinario, todos los involucrados tendrán la oportunidad de presentar sus respectivos descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución final. Hasta el momento, la FIFA no fijó plazos para comunicar el fallo ni anticipó el tipo de penas que podrían aplicarse.

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