El gol que le hicieron a la Selección Argentina y fue elegido el mejor del Mundial 2026

Respecto a aquel suceso en las tribunas del estadio norteamericano, el propio jugador contó entre risas: “Vi a mi madre llorando y todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había descompuesto cuando marqué”, reveló entre risas sobre el momento que emuló lo vivido por la mamá de Lilian Thuram en Francia 1998.

Quién es Sidny Lopes Cabral y qué leyenda del fútbol lo felicitó

El contexto personal del deportista le otorga un valor aún más especial al reconocimiento entregado por la entidad madre del fútbol mundial. La historia de vida de Lopes Cabral enmarca un verdadero milagro deportivo. Hace apenas tres años, el defensor militaba en la quinta división del fútbol alemán y vivía en condiciones extremas, utilizando bolsas de residuos improvisadas como cortinas en su departamento.

Antes del cruce contra la Albiceleste, el africano soñaba únicamente con sacarse una foto con Lionel Messi. Sin embargo, terminó llevándose la ovación de todos y el mensaje personalizado de un referente mundial de su puesto. “Recibí un mensaje de Marcelo y me dijo que había votado mi gol como el mejor del Mundial. Le respondí que estaba emocionado y me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar, sos muy bueno’. ¡No lo podía creer!”, contó fascinado.

Con esta votación consumada por la FIFA, el lateral se quedó con el primer puesto por encima de otros goles como los de Eldor Shomurodov (Uzbekistán) y Wilson Isidor (Haití). Lopes Cabral sumó así su nombre a la selecta lista del trofeo, que integran figuras históricas como Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.