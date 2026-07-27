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El gol que le hicieron a la Selección Argentina y fue elegido el mejor del Mundial 2026

La FIFA oficializó la distinción para la anotación sufrida por la Selección Argentina en el Mundial 2026. ¿Qué gol fue?

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El lateral derecho de Cabo Verde dejó en el camino a Alexis Mac Allister y metió una rosca perfecta desde afuera del área que se clavó en ángulo de Emiliano “Dibu” Martínez (Reuters/Sam Navarro)

El lateral derecho de Cabo Verde dejó en el camino a Alexis Mac Allister y metió una rosca perfecta desde afuera del área que se clavó en ángulo de Emiliano “Dibu” Martínez (Reuters/Sam Navarro)

La máxima cita del fútbol internacional cerró sus votaciones oficiales y entregó una de las distinciones más esperadas por los fanáticos de todo el planeta. En ese contecto, la FIFA hizo oficial lo que muchos fanáticos del fútbol ya vaticinaban: el espectacular zapatazo de Sidny Lopes Cabral contra la Selección Argentina en el Miami Stadium fue elegido como el mejor del Mundial.

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La camiseta de la Selección Argentina tendrá modificaciones. (Foto: AFA)

La conquista se produjo en el marco de un cruce inolvidable durante la fase de eliminación directa del certamen ecuménico. El lateral derecho de Cabo Verde dejó en el camino a Alexis Mac Allister y metió una rosca perfecta desde afuera del área que se clavó en ángulo de Emiliano “Dibu” Martínez para establecer el 2-2 parcial en un inolvidable duelo de dieciseisavos de final que terminó 3-2 a favor de la Scaloneta en la prórroga.

Al recordar la maniobra individual frente al seleccionado de Lionel Scaloni, el protagonista detalló sus sensaciones en pleno terreno de juego: “En cuanto superé a mi rival, vi el espacio y apunté al arco. Cuando levanté la vista y vi que la pelota iba hacia allá, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Todos mis compañeros se agarraban la cabeza de la alegría”, rememoró el futbolista de 23 años.

Qué pasó con la mamá del autor del mejor gol del Mundial durante el festejo

En medio de la locura desatada por la conquista ante el conjunto nacional, la emoción en las gradas derivó en un hecho impensado para la delegación africana. El festejo de la conquista trajo consigo una de las anécdotas más insólitas del torneo. Cabral corrió directo hacia la tribuna para dedicarle el gol a su familia, pero se encontró con una escena dramática: su madre, Teresa, se había desmayado por la emoción.

Respecto a aquel suceso en las tribunas del estadio norteamericano, el propio jugador contó entre risas: “Vi a mi madre llorando y todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había descompuesto cuando marqué”, reveló entre risas sobre el momento que emuló lo vivido por la mamá de Lilian Thuram en Francia 1998.

Quién es Sidny Lopes Cabral y qué leyenda del fútbol lo felicitó

El contexto personal del deportista le otorga un valor aún más especial al reconocimiento entregado por la entidad madre del fútbol mundial. La historia de vida de Lopes Cabral enmarca un verdadero milagro deportivo. Hace apenas tres años, el defensor militaba en la quinta división del fútbol alemán y vivía en condiciones extremas, utilizando bolsas de residuos improvisadas como cortinas en su departamento.

Antes del cruce contra la Albiceleste, el africano soñaba únicamente con sacarse una foto con Lionel Messi. Sin embargo, terminó llevándose la ovación de todos y el mensaje personalizado de un referente mundial de su puesto. “Recibí un mensaje de Marcelo y me dijo que había votado mi gol como el mejor del Mundial. Le respondí que estaba emocionado y me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar, sos muy bueno’. ¡No lo podía creer!”, contó fascinado.

Con esta votación consumada por la FIFA, el lateral se quedó con el primer puesto por encima de otros goles como los de Eldor Shomurodov (Uzbekistán) y Wilson Isidor (Haití). Lopes Cabral sumó así su nombre a la selecta lista del trofeo, que integran figuras históricas como Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.

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