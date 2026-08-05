En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Huracán
FÚTBOL

Cómo le fue a Boca haciendo de local en la cancha de Huracán: el historial y los antecedentes

Boca recibirá a Estudiantes en la cancha del Globo. De la primera mudanza en 1938 a la clausura en los 80, la racha y los números de Boca en el Ducó.

Banner Seguinos en google DESK
Estadio Tomás Adolfo Ducó

Estadio Tomás Adolfo Ducó

Este miércoles a partir de las 19:00, Boca Juniors recibirá a Estudiantes de La Plata en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. La mudanza de localía responde a que el césped de La Bombonera continúa poniéndose a punto tras los trabajos de renovación realizados durante el invierno. Pese a que el conjunto xeneize no actúa como local en Parque Patricios desde 1985, se trata de un escenario conocido: a lo largo de su historia lo utilizó en 16 ocasiones, registrando un saldo altamente favorable.

Leé también "Yo atendí, pero...": la inesperada revelación de José Pekerman sobre el llamado de Riquelme para dirigir a Boca
Juan Román Riquelme y José Pekerman

Boca recibió a Temperley en el Ducó por el Nacional de 1985.

El balance de Boca ejerciendo la localía en el estadio de Huracán consta de 16 partidos disputados, con un saldo de 10 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, con 37 goles a favor y 13 en contra.

Por qué Boca tuvo que hacer de local en la cancha de Huracán a lo largo de la historia

La primera experiencia de Boca mudándose a Parque Patricios aconteció en 1938. Por aquel entonces, el viejo estadio de madera ubicado en la intersección de Brandsen y Del Crucero había sido demolido para iniciar la construcción de la actual Bombonera. Durante esa etapa, el equipo rotó por distintos escenarios, incluyendo el del "Globo" en un duelo ante Vélez.

A lo largo de los años posteriores, las inhabilitaciones y suspensiones del estadio por incidentes obligaron a nuevas mudanzas temporales en 1949, 1951, 1958, 1960 y 1983:

  • Los incidentes de 1949: Tras un partido violento ante Chacarita, La Bombonera fue suspendida y Boca disputó cuatro encuentros seguidos en el Ducó ante San Lorenzo, Platense, Estudiantes y Banfield.

  • El Superclásico de 1958: Luego de ser sancionado ante San Lorenzo, el Xeneize hizo de local en Parque Patricios frente a River (2-2) y Tigre (5-1).

  • La tragedia de 1983: El caso más resonante ocurrió tras el choque ante Racing, cuando la barra brava xeneize asesinó al hincha académico Roberto Basile con una bengala marina. Por ese motivo, el club debió mudar su localía al Ducó para recibir a Unión de Santa Fe.

Cómo fue la etapa en que Boca jugó de local en siete canchas distintas

Entre 1984 y 1985, sumido en una profunda crisis económica que casi provoca su desaparición, La Bombonera fue clausurada durante casi dos años por un severo peligro de derrumbe.

Durante los 39 partidos en los que debió actuar como local, la dirigencia alquiló siete recintos diferentes. En esa etapa, el equipo mudó su localía a las canchas de Vélez (12 veces), River (7), Atlanta (7), Huracán (6), Gimnasia La Plata (2), Ferro (1) y Sarmiento de Junín (1).

Por qué Boca no juega en La Bombonera y qué partidos disputará en el Ducó

En esta oportunidad, el traslado no responde a sanciones ni inhabilitaciones, sino a una decisión dirigencial de no continuar dañando el terreno de juego de La Bombonera tras los trabajos invernales. Debido a las condiciones climáticas de la Ciudad de Buenos Aires, el proceso de resembrado demoró más de lo previsto —especialmente en la zona de los bancos de suplentes, visiblemente afectada en el partido ante O'Higgins por Copa Sudamericana—.

Por este motivo, es muy probable que el equipo conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena sostenga la localía en Huracán en los siguientes compromisos:

  • Sábado (19:15): Ante Vélez Sarsfield por el torneo local.

  • Martes 11 de agosto (19:00): Frente a Deportivo Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

  • Viernes 28 de agosto: Fecha pactada para el hipotético retorno a La Bombonera frente a Lanús, por la séptima jornada del Torneo Clausura.

Uno por uno: todos los partidos de Boca como local en el Tomás Adolfo Ducó

  • 09/10/1938: Boca 2-1 Vélez (Construcción de La Bombonera)

  • 04/09/1949: Boca 1-1 San Lorenzo (Suspensión por incidentes)

  • 18/09/1949: Boca 2-0 Platense (Suspensión por incidentes)

  • 02/10/1949: Boca 1-1 Estudiantes LP (Suspensión por incidentes)

  • 16/10/1949: Boca 3-1 Banfield (Suspensión por incidentes)

  • 23/09/1951: Boca 1-2 Vélez (Suspensión por incidentes)

  • 22/08/1958: Boca 1-0 Central Córdoba de Rosario (Copa Suecia - cancha neutral)

  • 20/12/1958: Boca 2-2 River (Suspensión por incidentes)

  • 28/12/1958: Boca 5-1 Tigre (Suspensión por incidentes)

  • 16/10/1960: Boca 4-0 Ferro (Suspensión por incidentes)

  • 13/11/1969: Boca 3-0 Rosario Central (Suspensión por incidentes)

  • 18/09/1983: Boca 0-1 Unión de Santa Fe (Suspensión por la tragedia de la bengala)

  • 15/12/1984: Boca 2-0 Rosario Central (Clausura por peligro de derrumbe)

  • 03/03/1985: Boca 1-1 Temperley (Clausura por peligro de derrumbe)

  • 06/03/1985: Boca 7-1 Estudiantes de Río IV (Clausura por peligro de derrumbe)

  • 17/03/1985: Boca 2-1 Altos Hornos Zapla (Clausura por peligro de derrumbe)

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Huracán
Notas relacionadas
Golpe para Estudiantes: Fernando Muslera abandonó la concentración y queda descartado para visitar a Boca
A un paso de Boca: quién es Enner Valencia, el goleador de tres Mundiales que quiere Riquelme
Boca lanzó su nueva camiseta titular: cómo es el diseño, cuánto cuesta y dónde comprarla con descuento

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar