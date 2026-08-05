Cómo le fue a Boca haciendo de local en la cancha de Huracán: el historial y los antecedentes

A lo largo de los años posteriores, las inhabilitaciones y suspensiones del estadio por incidentes obligaron a nuevas mudanzas temporales en 1949, 1951, 1958, 1960 y 1983:

Los incidentes de 1949: Tras un partido violento ante Chacarita, La Bombonera fue suspendida y Boca disputó cuatro encuentros seguidos en el Ducó ante San Lorenzo, Platense, Estudiantes y Banfield.

El Superclásico de 1958: Luego de ser sancionado ante San Lorenzo, el Xeneize hizo de local en Parque Patricios frente a River (2-2) y Tigre (5-1).

La tragedia de 1983: El caso más resonante ocurrió tras el choque ante Racing, cuando la barra brava xeneize asesinó al hincha académico Roberto Basile con una bengala marina. Por ese motivo, el club debió mudar su localía al Ducó para recibir a Unión de Santa Fe.

Cómo fue la etapa en que Boca jugó de local en siete canchas distintas

Entre 1984 y 1985, sumido en una profunda crisis económica que casi provoca su desaparición, La Bombonera fue clausurada durante casi dos años por un severo peligro de derrumbe.

Durante los 39 partidos en los que debió actuar como local, la dirigencia alquiló siete recintos diferentes. En esa etapa, el equipo mudó su localía a las canchas de Vélez (12 veces), River (7), Atlanta (7), Huracán (6), Gimnasia La Plata (2), Ferro (1) y Sarmiento de Junín (1).

Por qué Boca no juega en La Bombonera y qué partidos disputará en el Ducó

En esta oportunidad, el traslado no responde a sanciones ni inhabilitaciones, sino a una decisión dirigencial de no continuar dañando el terreno de juego de La Bombonera tras los trabajos invernales. Debido a las condiciones climáticas de la Ciudad de Buenos Aires, el proceso de resembrado demoró más de lo previsto —especialmente en la zona de los bancos de suplentes, visiblemente afectada en el partido ante O'Higgins por Copa Sudamericana—.

Por este motivo, es muy probable que el equipo conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena sostenga la localía en Huracán en los siguientes compromisos:

Sábado (19:15): Ante Vélez Sarsfield por el torneo local.

Martes 11 de agosto (19:00): Frente a Deportivo Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Viernes 28 de agosto: Fecha pactada para el hipotético retorno a La Bombonera frente a Lanús, por la séptima jornada del Torneo Clausura.

Uno por uno: todos los partidos de Boca como local en el Tomás Adolfo Ducó