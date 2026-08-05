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El enigmático posteo del Papu Gómez que generó preocupación: qué le pasó y por qué no juega

El futbolista de 38 años no juega desde marzo por una operación en el tobillo. Su reflexivo mensaje en redes y el apoyo que recibió. Los detalles.

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Alejandro Papu Gómez

Alejandro "Papu" Gómez

Luego de la sanción por doping que recibió en 2023, Alejandro "Papu" Gómez regresó al fútbol profesional en el Padova de la Serie B de Italia, donde logró disputar varios partidos entre 2025 y 2026. Sin embargo, una lesión en el tobillo lo marginó del resto de la competencia. En pleno proceso de recuperación, el campeón del mundo publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales que despertó dudas y alarma entre sus fanáticos.

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"Todo pasa", tituló el posteo el futbolista de 38 años. Y continuó con un reflexivo texto: "Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas. Llorá lo que tengas que llorar, secá tus lágrimas y recordá que la tormenta siempre termina en calma".

La publicación concluyó con palabras de aliento personal: "Mirá tus manos: han librado batallas de las que nadie se enteró y acá seguís. El dolor no se va a quedar a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respirá profundo, soltá el miedo de golpe y confiá. Te lo juro: todo pasa".

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía del jugador entrenando durante su rehabilitación. Sin embargo, la imagen no permite determinar con claridad si se encuentra emocionado o atravesando un momento de angustia, lo que alimentó las especulaciones en las redes. Pese a recibir miles de reacciones, el Papu limitó la posibilidad de comentar la publicación a un puñado de usuarios, destacándose el mensaje del exfutbolista Jonás Gutiérrez, quien le escribió: "Dale, mi amigo, con todo".

Qué lesión tiene el Papu Gómez y cuándo fue su último partido

Desde su desembarco en el conjunto italiano, Gómez se convirtió en una pieza clave del plantel vistiendo la camiseta número 10 y portando la cinta de capitán. No obstante, comenzó a arrastrar severas molestias en el tobillo derecho, una zona que ya le había causado complicaciones y condicionado su participación durante el Mundial de Qatar 2022.

El último partido oficial que disputó el Papu fue el 21 de marzo de este año, en la derrota 1-0 del Padova ante Palermo. Tras realizar consultas con diversos especialistas, el volante decidió someterse a una operación quirúrgica para poner fin al dolor, intervención que significó perderse lo que restaba de la temporada en la Serie B.

Por qué fue sancionado por doping el Papu Gómez

La carrera del exfutbolista de Arsenal de Sarandí se vio interrumpida en 2023 tras recibir una sanción de dos años sin jugar por un control antidopaje positivo realizado el 22 de octubre de 2022, un día después de un encuentro entre Sevilla y Real Madrid.

El análisis oficial reveló la presencia de terbutalina, una sustancia prohibida en el deporte. Aunque el atacante argumentó que consumió por error un jarabe para la tos perteneciente a su hijo, el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte lo sancionó por negligencia grave, debido a que no declaró el medicamento en la lista de sustancias consumidas durante los siete días previos al control.

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