El enigmático posteo del Papu Gómez que generó preocupación: qué le pasó y por qué no juega

Qué lesión tiene el Papu Gómez y cuándo fue su último partido

Desde su desembarco en el conjunto italiano, Gómez se convirtió en una pieza clave del plantel vistiendo la camiseta número 10 y portando la cinta de capitán. No obstante, comenzó a arrastrar severas molestias en el tobillo derecho, una zona que ya le había causado complicaciones y condicionado su participación durante el Mundial de Qatar 2022.

El último partido oficial que disputó el Papu fue el 21 de marzo de este año, en la derrota 1-0 del Padova ante Palermo. Tras realizar consultas con diversos especialistas, el volante decidió someterse a una operación quirúrgica para poner fin al dolor, intervención que significó perderse lo que restaba de la temporada en la Serie B.

Por qué fue sancionado por doping el Papu Gómez

La carrera del exfutbolista de Arsenal de Sarandí se vio interrumpida en 2023 tras recibir una sanción de dos años sin jugar por un control antidopaje positivo realizado el 22 de octubre de 2022, un día después de un encuentro entre Sevilla y Real Madrid.

El análisis oficial reveló la presencia de terbutalina, una sustancia prohibida en el deporte. Aunque el atacante argumentó que consumió por error un jarabe para la tos perteneciente a su hijo, el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte lo sancionó por negligencia grave, debido a que no declaró el medicamento en la lista de sustancias consumidas durante los siete días previos al control.