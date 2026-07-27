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CRUCE ENTRE ROSARIO CENTRAL Y EL CANCILLER

Rosario Central intimó a Pablo Quirno y le exigió que se retracte por sus críticas a un homenaje a la selección

El club rosarino envió una carta documento al canciller luego de que cuestionara una publicación en redes sociales vinculada a la consagración argentina en el Mundial 2026. La institución le dio 48 horas para rectificar sus declaraciones y advirtió que, de lo contrario, iniciará acciones judiciales.

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El club rosarino envió una carta documento al canciller luego de que cuestionara una publicación en redes sociales vinculada a la consagración argentina en el Mundial 2026. (Foto: archivo)

El club rosarino envió una carta documento al canciller luego de que cuestionara una publicación en redes sociales vinculada a la consagración argentina en el Mundial 2026. (Foto: archivo)

Rosario Central intimó formalmente al canciller Pablo Quirno para que rectifique una serie de publicaciones realizadas en la red social X, en las que cuestionó una imagen difundida por el club para homenajear a la selección argentina tras el Mundial 2026. La institución le otorgó un plazo de 48 horas para retractarse y anticipó que, en caso de no obtener una respuesta, avanzará con una demanda por daños y perjuicios.

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La controversia se originó a partir de una publicación realizada por el club rosarino para celebrar la actuación del seleccionado nacional. Quirno interpretó que la imagen había excluido deliberadamente al capitán Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni por su identificación con Newell's Old Boys, y calificó la decisión como un acto "odioso". Además, cuestionó un título obtenido por Rosario Central al que definió como "infame".

La polémica continuó cuando otros usuarios le señalaron que la fotografía correspondía a la formación titular de un partido ante Jordania, encuentro en el que Giovani Lo Celso, surgido de las divisiones inferiores de Central, fue titular. Sin embargo, el funcionario mantuvo su postura y consideró que esa explicación era "inexcusable".

La respuesta del club

A través de una carta documento firmada por su presidente, Rosario Central rechazó las acusaciones y sostuvo que la publicación tenía como único objetivo destacar la participación de Lo Celso en la selección argentina, una práctica que consideró habitual entre las instituciones deportivas cuando buscan reconocer a futbolistas formados en sus inferiores.

La entidad remarcó que las afirmaciones del canciller son "falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas" y afirmó que en la imagen difundida no se excluyó a ningún integrante del seleccionado.

Quirno interpretó que la imagen había excluido deliberadamente al capitán Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni. (Foto: captura de pantalla)

Quirno interpretó que la imagen había excluido deliberadamente al capitán Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni. (Foto: captura de pantalla)

En ese sentido, argumentó que la fotografía mostraba a los once futbolistas titulares de aquel encuentro y que la elección respondió exclusivamente al vínculo del mediocampista con la institución.

Además, Central cuestionó el tono utilizado por el funcionario y consideró que las expresiones empleadas buscaban afectar la imagen del club. Según indicó en la presentación, las calificaciones de "odioso" e "infame" constituyen agravios que perjudican el prestigio de la institución y de sus simpatizantes.

Reclamo de rectificación y advertencia judicial

En la intimación, la dirigencia también sostuvo que la condición de canciller implica una responsabilidad especial al momento de expresarse públicamente y señaló que sus declaraciones tienen una difusión e impacto superiores a las de un ciudadano común.

Por ese motivo, invocó el derecho a réplica previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y exigió que Quirno "aclare y rectifique lo manifestado" mediante la misma red social en la que realizó las publicaciones.

Seg&uacute;n el club, las calificaciones de "odioso" e "infame" constituyen agravios que perjudican el prestigio de la instituci&oacute;n y de sus simpatizantes. (Foto: captura de pantalla)

Según el club, las calificaciones de "odioso" e "infame" constituyen agravios que perjudican el prestigio de la institución y de sus simpatizantes. (Foto: captura de pantalla)

El club advirtió que, si la rectificación no se concreta dentro del plazo establecido, iniciará una demanda para reclamar una reparación por los daños ocasionados a la institución, su trayectoria y sus seguidores.

Asimismo, adelantó que, en caso de obtener una indemnización en la vía judicial, los fondos serán destinados a las divisiones inferiores de los clubes rosarinos a través de la Asociación Rosarina de Fútbol. La entidad explicó que el objetivo será contribuir al desarrollo de nuevos talentos y permitir que más jóvenes puedan seguir el camino de futbolistas emblemáticos de la ciudad.

En pocas palabras

  • Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno a rectificar sus declaraciones sobre un homenaje a la Selección Argentina.
  • El club le dio 48 horas de plazo para retractarse de las críticas consideradas "odiosas" y "maliciosas".
  • De no obtener respuesta, Rosario Central avanzará con una demanda judicial por daños y perjuicios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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