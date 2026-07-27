Rosario Central intimó a Pablo Quirno y le exigió que se retracte por sus críticas a un homenaje a la selección

La entidad remarcó que las afirmaciones del canciller son "falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas" y afirmó que en la imagen difundida no se excluyó a ningún integrante del seleccionado.

Quirno interpretó que la imagen había excluido deliberadamente al capitán Lionel Messi y al entrenador Lionel Scaloni. (Foto: captura de pantalla)

En ese sentido, argumentó que la fotografía mostraba a los once futbolistas titulares de aquel encuentro y que la elección respondió exclusivamente al vínculo del mediocampista con la institución.

Además, Central cuestionó el tono utilizado por el funcionario y consideró que las expresiones empleadas buscaban afectar la imagen del club. Según indicó en la presentación, las calificaciones de "odioso" e "infame" constituyen agravios que perjudican el prestigio de la institución y de sus simpatizantes.

Reclamo de rectificación y advertencia judicial

En la intimación, la dirigencia también sostuvo que la condición de canciller implica una responsabilidad especial al momento de expresarse públicamente y señaló que sus declaraciones tienen una difusión e impacto superiores a las de un ciudadano común.

Por ese motivo, invocó el derecho a réplica previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y exigió que Quirno "aclare y rectifique lo manifestado" mediante la misma red social en la que realizó las publicaciones.

Según el club, las calificaciones de "odioso" e "infame" constituyen agravios que perjudican el prestigio de la institución y de sus simpatizantes. (Foto: captura de pantalla)

El club advirtió que, si la rectificación no se concreta dentro del plazo establecido, iniciará una demanda para reclamar una reparación por los daños ocasionados a la institución, su trayectoria y sus seguidores.

Asimismo, adelantó que, en caso de obtener una indemnización en la vía judicial, los fondos serán destinados a las divisiones inferiores de los clubes rosarinos a través de la Asociación Rosarina de Fútbol. La entidad explicó que el objetivo será contribuir al desarrollo de nuevos talentos y permitir que más jóvenes puedan seguir el camino de futbolistas emblemáticos de la ciudad.