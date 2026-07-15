Lionel Scaloni hizo historia en la Selección argentina: rompió un récord que había resistido durante décadas

El segundo lugar era para César Luis Menotti, con 12 partidos entre Argentina 1978, donde obtuvo el primer Mundial para la Albiceleste, y España 1982. Su registro terminó con siete triunfos, un empate y cuatro derrotas.

César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo. (Foto: archivo)

Con su recorrido en Estados Unidos, Canadá y México 2026, Scaloni dejó atrás primero a Menotti y luego a Bilardo para transformarse en el entrenador con más presencias mundialistas de la historia argentina.

Un ciclo que no deja de romper récords

El ciclo de Scaloni continúa acumulando estadísticas históricas. Según informó la AFA, el entrenador permanece invicto frente a selecciones europeas, con un saldo de siete victorias y tres empates.

Además, frente a Suiza repitió el mismo equipo titular que había utilizado en el encuentro anterior, algo que Argentina no hacía en un Mundial desde Brasil 2014, cuando Alejandro Sabella mantuvo la formación entre la semifinal y la final.

Para el duelo ante Inglaterra, el único cambio dispuesto por Scaloni fue el ingreso de Giuliano Simeone en reemplazo de Rodrigo De Paul.

Los entrenadores argentinos con más partidos en los Mundiales

El ranking histórico de técnicos de la Selección argentina en Copas del Mundo quedó conformado de la siguiente manera:

Lionel Scaloni: 15 partidos (y seguirá sumando).

Carlos Salvador Bilardo: 14 partidos.

César Luis Menotti: 12 partidos.

Alejandro Sabella: 7 partidos.

Juan Carlos "Toto" Lorenzo: 7 partidos.

Sabella condujo a Argentina hasta la final de Brasil 2014, donde cayó ante Alemania en el tiempo suplementario. Lorenzo, por su parte, dirigió a la Selección en Chile 1962 e Inglaterra 1966, alcanzando los cuartos de final en su segunda participación.

Un récord que también se explica por el nuevo formato del Mundial

La marca de Scaloni también está vinculada al cambio de formato del Mundial 2026. Por primera vez en la historia participan 48 selecciones, lo que incorporó una nueva instancia de 16avos de final.

Mientras que en las ediciones anteriores un equipo podía disputar como máximo siete partidos, en este torneo el campeón jugará ocho encuentros, una situación que permitió ampliar el registro histórico de presencias como entrenador.

Con dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y ahora el récord absoluto de partidos dirigidos en Copas del Mundo, Lionel Scaloni continúa consolidándose como el entrenador más exitoso de la historia reciente de la Selección argentina y todavía tiene la posibilidad de seguir ampliando esa marca en la definición del Mundial 2026.