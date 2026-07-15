Filtraron las fotos nunca vistas de la Selección: Messi con la Play, Scaloni de pibe y el Dibu irreconocible

Las fotografías del mejor futbolista del mundo también despertaron una gran repercusión entre los fanáticos. En distintas postales se lo observa relajado, compartiendo momentos de intimidad en una habitación, descansando con ropa deportiva y preparando una bebida en la cocina. Son imágenes que muestran un costado completamente alejado del astro mundial que luego conquistaría todos los títulos posibles con la camiseta argentina.

El recorrido concluye con varias instantáneas del director técnico, captadas mucho antes de asumir el desafío de dirigir a la Albiceleste. Algunas lo muestran en plena etapa como futbolista, incluso celebrando con la camiseta de la Selección, mientras que otras reflejan escenas de su juventud. Son registros que permiten recordar el camino recorrido por quien terminó liderando una de las generaciones más exitosas en la historia del fútbol argentino.