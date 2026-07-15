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Filtraron las fotos nunca vistas de la Selección: Messi con la Play, Scaloni de pibe y el Dibu irreconocible

Se conocieron imágenes inéditas de las grandes figuras de la Selección Argentina que permiten descubrir cómo era su vida mucho antes de convertirse en campeones del mundo. Messi, Dibu Martínez, entre otros.

15 jul 2026, 17:21
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Filtraron las fotos nunca vistas de la Selección: Messi con la Play, Scaloni de pibe y el Dibu irreconocible

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Las figuras de la Selección Argentina no solo despiertan admiración por lo que hacen dentro de la cancha, sino también por las historias que hay detrás de su éxito. En las últimas horas, comenzaron a circular imágenes inéditas que muestran el lado más desconocido de varios referentes de la Scaloneta, mucho antes de alcanzar la gloria.

Las postales, que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales, permiten ver cómo eran Lionel Messi, Lionel Scaloni, Emiliano "Dibu" Martínez y otros campeones del mundo en sus primeros años, cuando recién empezaban a soñar con llegar a lo más alto del fútbol.

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Entre las imágenes que más llamaron la atención aparecen varias protagonizadas por Leandro Paredes. En ellas se lo puede ver atravesando momentos de su vida cotidiana: compartiendo una comida, durante un viaje y posando con un look mucho más juvenil. Otra de las fotos ya muestra un perfil más cercano al actual, con tatuajes visibles, auriculares y la actitud que hoy lo caracteriza dentro y fuera de la cancha, reflejando el cambio que experimentó a lo largo de los años.

Por su parte, Dibu aparece en una postal tan simple como representativa. Con ropa de la Selección Argentina, una capucha para protegerse de la lluvia y un mate en la mano, la imagen retrata una escena cotidiana de quien, tiempo después, se transformaría en uno de los arqueros más determinantes de la historia del conjunto nacional.

Las fotografías del mejor futbolista del mundo también despertaron una gran repercusión entre los fanáticos. En distintas postales se lo observa relajado, compartiendo momentos de intimidad en una habitación, descansando con ropa deportiva y preparando una bebida en la cocina. Son imágenes que muestran un costado completamente alejado del astro mundial que luego conquistaría todos los títulos posibles con la camiseta argentina.

El recorrido concluye con varias instantáneas del director técnico, captadas mucho antes de asumir el desafío de dirigir a la Albiceleste. Algunas lo muestran en plena etapa como futbolista, incluso celebrando con la camiseta de la Selección, mientras que otras reflejan escenas de su juventud. Son registros que permiten recordar el camino recorrido por quien terminó liderando una de las generaciones más exitosas en la historia del fútbol argentino.

     

 

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