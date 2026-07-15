Así es el estadio donde Argentina jugará la semifinal: las increíbles curiosidades del Mercedes-Benz Stadium

Cuando el mecanismo se abre o se cierra, genera una ilusión óptica que hace parecer que todo el estadio gira, como si fuera el diafragma de una cámara fotográfica.

Comida y bebidas a precios bajos

A diferencia de la mayoría de los grandes estadios de Estados Unidos, el Mercedes-Benz Stadium se hizo famoso por mantener una política de precios accesibles en alimentos y bebidas.

La iniciativa busca que los fanáticos puedan consumir dentro del estadio sin afrontar los elevados costos habituales de este tipo de eventos.

Una pantalla 360° gigantesca

Otro de sus grandes atractivos es su impresionante pantalla circular de 360 grados, considerada una de las más grandes del mundo.

Tiene 17 metros de altura y una longitud equivalente a tres canchas de fútbol, lo que permite que todos los espectadores puedan seguir las imágenes del partido desde cualquier sector del estadio.

El exclusivo túnel VIP

El acceso de los futbolistas al campo de juego también tiene un diseño especial. El túnel está ubicado junto a una zona VIP que permite a los aficionados observar a los jugadores a pocos metros antes de que salgan al césped.

Se trata de una de las experiencias más exclusivas del estadio y uno de los sectores más codiciados por los hinchas que asisten a los partidos.

Un escenario de lujo para una semifinal histórica

Con tecnología de vanguardia, una arquitectura reconocida a nivel mundial y un ambiente preparado para recibir grandes eventos deportivos, el Mercedes-Benz Stadium volverá a ser protagonista cuando Argentina e Inglaterra disputen una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026.