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Así es el estadio donde Argentina jugará la semifinal: las increíbles curiosidades del Mercedes-Benz Stadium

La Selección nacional volverá a jugar en uno de los escenarios más modernos del planeta. Las comodidades combinan tecnología de última generación, un techo retráctil único y una pantalla gigante de 360°.

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El Atlanta Stadium y en las zonas de mayor concurrencia (Foto: Reuters)

El Atlanta Stadium y en las zonas de mayor concurrencia (Foto: Reuters)

La Selección argentina afronta este miércoles un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la gran final. El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, de la ciudad de Atlanta, considerado uno de los recintos deportivos más innovadores y espectaculares del mundo.

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Alejandro Domínguez habló en la previa de la semifinal. (Foto: archivo)

Inaugurado en 2017 tras una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares, el estadio tiene capacidad para 71.000 espectadores y es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y del Atlanta United, de la MLS.

Además, este escenario ya trae un recuerdo inolvidable para el equipo de Lionel Scaloni. Allí, Argentina protagonizó una histórica remontada frente a Egipto en los octavos de final del Mundial, cuando revirtió un 2-0 en menos de 15 minutos gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández para avanzar a la siguiente ronda.

Las curiosidades del Mercedes-Benz Stadium

Un techo retráctil único en el mundo

Uno de los grandes símbolos del estadio es su espectacular techo retráctil. Está compuesto por ocho paneles triangulares con forma de pétalos que se desplazan en línea recta.

Cuando el mecanismo se abre o se cierra, genera una ilusión óptica que hace parecer que todo el estadio gira, como si fuera el diafragma de una cámara fotográfica.

Comida y bebidas a precios bajos

A diferencia de la mayoría de los grandes estadios de Estados Unidos, el Mercedes-Benz Stadium se hizo famoso por mantener una política de precios accesibles en alimentos y bebidas.

La iniciativa busca que los fanáticos puedan consumir dentro del estadio sin afrontar los elevados costos habituales de este tipo de eventos.

Una pantalla 360° gigantesca

Otro de sus grandes atractivos es su impresionante pantalla circular de 360 grados, considerada una de las más grandes del mundo.

Tiene 17 metros de altura y una longitud equivalente a tres canchas de fútbol, lo que permite que todos los espectadores puedan seguir las imágenes del partido desde cualquier sector del estadio.

El exclusivo túnel VIP

El acceso de los futbolistas al campo de juego también tiene un diseño especial. El túnel está ubicado junto a una zona VIP que permite a los aficionados observar a los jugadores a pocos metros antes de que salgan al césped.

Se trata de una de las experiencias más exclusivas del estadio y uno de los sectores más codiciados por los hinchas que asisten a los partidos.

Un escenario de lujo para una semifinal histórica

Con tecnología de vanguardia, una arquitectura reconocida a nivel mundial y un ambiente preparado para recibir grandes eventos deportivos, el Mercedes-Benz Stadium volverá a ser protagonista cuando Argentina e Inglaterra disputen una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026.

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