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Se juega en las tribunas: los hinchas argentinos ahogaron el himno de Inglaterra en la semifinal

Los fanáticos de la Albiceleste coparon el estadio en Atlanta, taparon la canción británica y cantaron a viva voz el himno nacional.

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Foto: Reuters 

Foto: Reuters 

La antesala del trascendental cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 regaló un espectáculo único que comenzó mucho antes del pitazo inicial del árbitro. En un estadio Mercedes-Benz de Atlanta colmado de almas, la mística y la pasión de las tribunas se apoderaron por completo de la escena. El duelo entre la Selección Argentina y la selección de Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 tuvo, en la previa, una verdadera "batalla" entre las tribunas, marcando el pulso de un clásico que se juega con el corazón tanto dentro como fuera de la cancha.

Leé también El color de los hinchas argentinos al ingresar al estadio: la previa se vistió de celeste y blanco
El color de los hinchas argentinos en la puerta del estadio. (Foto: gentileza el Comodorense)

La tensión y el fervor popular alcanzaron su punto máximo cuando las delegaciones de ambos países se pararon sobre el césped para la tradicional ceremonia de apertura. La canción británica prácticamente no se pudo escuchar ante los gritos de los fanáticos argentinos, que luego lograron vencer los silbidos ingleses cantando a viva voz, imponiendo una localía indiscutible en territorio estadounidense y transformando el estadio en una caldera albiceleste.

Cómo reaccionaron los hinchas argentinos durante el himno de Inglaterra

La parcialidad argentina ejerció una presión sonora ensordecedora desde el primer instante en que la delegación europea se dispuso a entonar sus estrofas patrias.

Ya en el campo de juego y ante un marco verdaderamente imponente, los jugadores se posicionaron en el círculo central para el momento de los himnos. En ese instante de extrema concentración, la organización del torneo dio inicio a la tanda protocolar. Allí, la canción inglesa fue la primera en sonar pero prácticamente no se escuchó, ante el incesante aliento de los fanáticos argentinos, quienes taparon la melodía británica con cánticos y gritos de aliento dedicados al equipo de Lionel Scaloni, anulando cualquier intento de los europeos por hacerse sentir en las gradas.

Qué pasó cuando sonó el Himno Nacional Argentino en el estadio de Atlanta

Los simpatizantes albicelestes respondieron con una muestra de fervor patriótico que neutralizó de inmediato los silbidos del público británico en el Mercedes-Benz Stadium.

La réplica de la parcialidad europea no tardó en llegar, pero su impacto duró apenas un suspiro ante la abrumadora respuesta sudamericana. Minutos después llegó el momento del Himno Argentino y los fanáticos ingleses quisieron "devolver el gesto" con una silbatina generalizada desde sus sectores. Sin embargo, luego de unos breves segundos de silbidos, los fanáticos argentinos ahogaron el intento británico y la canción patria hizo vibrar al estadio en Atlanta, retumbando en cada rincón del imponente recinto deportivo.

Los jugadores, en tanto, parecieron contagiarse del momento y se mostraron visiblemente emocionados, con gestos de concentración y cantando a viva voz, mientras las estrofas de la canción patria sonaban en el estadio de Atlanta. Las cámaras de la transmisión oficial captaron la emoción a flor de piel del plantel argentino, que se abrazó con fuerza y sintió el respaldo absoluto de su gente de cara al pitazo inicial de un partido histórico.

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