River y Gallardo, imparables en la Copa Libertadores: los récords tras la victoria en Perú

Por otro lado, Marcelo Gallardo alcanzó los 104 partidos dirigidos en la Copa, sumando su paso por River (98) y Nacional de Uruguay (6). Con este número, igualó a Luis Cubilla como el segundo entrenador con más presencias en el torneo. El récord absoluto le pertenece a Gabriel Ocho Uribe, con 115 encuentros, una marca que el Muñeco podría alcanzar si su equipo llega a semifinales y superar en caso de alcanzar la final.

Gallardo y su análisis tras el triunfo en Perú

Tras el partido, el DT de River valoró el esfuerzo de sus jugadores y el control del juego en un escenario complicado: "Vinimos a jugar a un campo visitante donde el rival se hace muy fuerte. Nos impusimos desde el juego y la personalidad para plantarnos en campo rival. Conseguimos el gol, que es lo más difícil, y después seguimos teniendo el control".

Además, destacó la solidez defensiva del equipo: "No sufrimos, no nos generaron ocasiones claras. Está bueno también poder defenderse bien si no podés sostener futbolísticamente lo muy bueno que habíamos hecho en el primer tiempo".

Por último, dejó una reflexión sobre la importancia del resultado: "Podría haber sido mejor, aprovechando el primer tiempo que tuvimos, hacer algún otro gol para así darle mayor posibilidad de no sufrir hasta el final, pero no se dio. Valoro los tres puntos de hoy".

Con el estreno en la Copa Libertadores superado con éxito, River ya pone la mira en la próxima fecha, donde buscará seguir sumando para afianzarse en el grupo.