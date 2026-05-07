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Escándalo total en el Real Madrid: Federico Valverde fue hospitalizado tras una pelea con Tchouaméni

La crisis en el Real Madrid alcanzó su punto más crítico. Tras una fuerte pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo hospitalizado, el club decidió abrir expedientes disciplinarios en una semana marcada por tensiones internas.

Escándalo total en el Real Madrid: Federico Valverde fue hospitalizado tras una pelea con Tchouaméni

El Real Madrid atraviesa una de las crisis internas más graves de los últimos años. Lo que comenzó como una temporada irregular se ha transformado en una situación insostenible que traspasa los límites del profesionalismo. Según reveló el diario Marca, la tensión explotó durante una práctica donde Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se agarraron a golpes en el entrenamiento, un incidente que terminó con el volante uruguayo trasladado al hospital.

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Ante la gravedad de los hechos, el club le abrió un expediente disciplinario a ambos jugadores, quienes ya habían protagonizado una discusión previa el pasado miércoles. Este altercado físico es el fiel reflejo de un plantel que vive bajo una presión asfixiante, con el riesgo inminente de encadenar su segunda temporada consecutiva sin títulos, un escenario inaceptable para las exigencias del Santiago Bernabéu.

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Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni en el entrenamiento del Real Madrid

El enfrentamiento entre el uruguayo y el francés no fue un hecho aislado, sino la culminación de una disputa que venía creciendo durante la semana. La violencia del encuentro fue tal que Valverde necesitó atención hospitalaria, lo que obligó a la dirigencia a tomar medidas disciplinarias inmediatas. Este escándalo ocurre en el peor momento posible: a horas de jugar el clásico ante el Barcelona, un partido donde, en caso de no ganar, el conjunto culé se consagrará campeón frente a su gran rival.

¿Qué otras peleas y conflictos afectan al plantel del Real Madrid?

El clima de hostilidad parece haberse contagiado a otros integrantes del equipo. Recientemente, Álvaro Carreras y Antonio Rudiger protagonizaron una pelea en un entrenamiento que también salió a la luz tras informes de la prensa española. Aunque Carreras intentó bajarle el tono al conflicto mediante un posteo en Instagram asegurando que el asunto "ya está zanjado", el incidente llega en un contexto adverso para el lateral español, quien ha perdido terreno en la consideración táctica en los últimos encuentros.

A esto se suman las tensiones con referentes históricos como Dani Ceballos y Dani Carvajal. Ambos emblemas han quedado relegados por decisión del técnico Álvaro Arbeloa, cuyas explicaciones no terminan de convencer al entorno madridista. “Traigo siempre a los que creo oportuno”, sentenció el DT, apelando al hermetismo al afirmar que "lo que pasa dentro, se queda dentro".

Cuál es la situación de Kylian Mbappé en medio de la crisis

Como si los conflictos físicos no fueran suficientes, el foco mediático también se posó sobre Kylian Mbappé. El delantero francés fue duramente cuestionado tras la difusión de imágenes suyas descansando junto a su pareja mientras se recupera de una lesión. Ante las críticas, su entorno emitió un comunicado aclarando que se trata de un periodo de recuperación estrictamente gestionado por el club, calificando los reproches como una interpretación excesiva de la realidad.

A horas de un partido que marcará el rumbo definitivo de la temporada, el Real Madrid convive con críticas, versiones y explicaciones públicas que corren el foco del juego. Si el resultado no acompaña ante el Barcelona, el equipo no solo perderá la Liga, sino que se enfrentará a una reestructuración forzada por un vestuario que hoy parece estar quebrado.

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