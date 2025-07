¿Se terminó el sueño? El inesperado mensaje de Alpine a Colapinto en medio de los rumores

alpine_colapinto_gb

El fuerte respaldo del equipo pareció apuntar a calmar las aguas y mostrar confianza en el piloto de 22 años, que atraviesa un período de adaptación en la máxima categoría, pero que hasta ahora no pudo encontrar regularidad debido a las constantes fallas del Alpine A525.

La frustración de Colapinto tras el abandono

Después de la carrera, el propio Colapinto expresó su tristeza por no haber podido competir. En diálogo con la prensa, fue directo: "No sé qué pasó, la verdad no tengo ni idea, no podía salir del box. Todavía están investigando".

El argentino no ocultó su bronca y analizó lo que pudo haber sido una oportunidad importante: "Me da mucha bronca. Estoy triste y frustrado por haber terminado así el fin de semana, que había arrancado bien con respecto a Pierre. Estoy un poco triste por cómo terminó. Era una buena carrera viendo todo lo que pasó: la lluvia, los cambios de gomas y todas las cosas climáticas que volvieron cambiante a la carrera”.

El pilarense también se mostró enfocado en dar vuelta la página: "A trabajar para que la próxima no vuelva a suceder y a enfocarse en lo que viene. Hago lo mejor".

El equipo francés, por su parte, decidió reforzar su respaldo público con la publicación que rápidamente se viralizó entre los fanáticos argentinos. La banca del equipo llega en un momento clave, cuando los resultados no acompañan y el nombre de Colapinto empieza a sonar en las conversaciones sobre posibles cambios en la grilla.

Con la mente puesta en lo que viene, Franco buscará recuperar terreno y aprovechar las próximas oportunidades para demostrar su potencial. Mientras tanto, Alpine dejó en claro que lo sigue apoyando "en cada paso del camino".