Superclásico: cómo está el historial entre Boca y River

En el ámbito internacional, el mano a mano exhibe una paridad casi absoluta. En 32 partidos disputados (con 28 de ellos en el marco de la Copa Libertadores), la institución azul y oro obtuvo 11 victorias, el conjunto millonario se quedó con 10 festejos y empataron en los 11 compromisos restantes. Por su parte, el terreno de las copas nacionales muestra una luz de ventaja para Núñez: sobre 16 cruces jugados, River festejó en 5 oportunidades, Boca en 3 y finalizaron emparejados en 8 ocasiones.
Cuáles fueron los resultados de los últimos diez Superclásicos entre Boca y River
La paridad reciente se refleja en el repaso de los diez enfrentamientos más inmediatos que protagonizaron en distintas canchas del país:
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20/03/2022: River 0-1 Boca (Copa Liga Profesional - Estadio Monumental)
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11/09/2022: Boca 1-0 River (Liga Profesional - La Bombonera)
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07/05/2023: River 1-0 Boca (Liga Profesional - Estadio Monumental)
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01/10/2023: Boca 0-2 River (Copa Liga Profesional - La Bombonera)
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25/02/2024: River 1-1 Boca (Copa Liga Profesional - Estadio Monumental)
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21/04/2024: River 2-3 Boca (Copa Liga Profesional - Estadio Mario Alberto Kempes)
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21/09/2024: Boca 0-1 River (Liga Profesional - La Bombonera)
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27/04/2025: River 2-1 Boca (Torneo Apertura - Estadio Monumental)
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09/11/2025: Boca 2-0 River (Torneo Clausura - La Bombonera)
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19/04/2026: River 0-1 Boca (Torneo Apertura - Estadio Monumental)