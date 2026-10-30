Superclásico: cómo está el historial entre Boca y River

En el ámbito internacional, el mano a mano exhibe una paridad casi absoluta. En 32 partidos disputados (con 28 de ellos en el marco de la Copa Libertadores), la institución azul y oro obtuvo 11 victorias, el conjunto millonario se quedó con 10 festejos y empataron en los 11 compromisos restantes. Por su parte, el terreno de las copas nacionales muestra una luz de ventaja para Núñez: sobre 16 cruces jugados, River festejó en 5 oportunidades, Boca en 3 y finalizaron emparejados en 8 ocasiones.

Cuáles fueron los resultados de los últimos diez Superclásicos entre Boca y River

La paridad reciente se refleja en el repaso de los diez enfrentamientos más inmediatos que protagonizaron en distintas canchas del país: