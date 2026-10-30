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Superclásico: cómo está el historial entre Boca y River

Boca y River se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico argentino. ¿Quién domina el historial?

Boca y River se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico argentino. 

Boca y River se enfrentan este domingo en una nueva edición del Superclásico argentino. 

Boca Juniors y River Plate escribirán un nuevo capítulo de la rivalidad más apasionante del fútbol argentino este domingo, desde las 15:00 horas en La Bombonera. Más allá de lo que hay en juego en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura, con pasajes a los playoffs y posiciones clave en la Tabla Anual sobre la mesa, el mano a mano histórico se posiciona como un ítem de debate permanente entre ambas parcialidades. Al día de hoy, el historial general marca una ventaja de seis partidos a favor del conjunto de La Ribera.

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A lo largo de los años se disputaron 266 Superclásicos oficiales sumando el amateurismo, el profesionalismo y las competencias de copas. En el recuento global, Boca se impuso en 94 oportunidades, River ganó 88 veces y empataron en 84 ocasiones. Cabe remarcar que existe un empate 0-0 registrado en 1919 que no se incluye en la estadística oficial debido a que dicho torneo fue anulado.

El antecedente más cercano entre ambos se remonta al pasado 19 de abril de 2026 en el Estadio Monumental, donde el Xeneize festejó un triunfo por 1-0 gracias a un gol de penal de Leandro Paredes. Aquel cruce dejó pasajes de alta tensión, desde el festejo del Topo Gigio del volante visitante hasta su cruce con Marcos Acuña, sumado a la controversia final por un empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta en el área que el árbitro Darío Herrera no consideró infracción.

Cómo está el historial entre Boca y River en la liga local y en torneos internacionales

Al desglosar las cifras por tipo de competencia, el dominio del cuadro xeneize se sostiene en el plano de los torneos de liga. Sobre un total de 218 enfrentamientos por torneos locales entre la era amateur y la profesional, Boca cosecha 79 victorias, River suma 73 triunfos y registran 66 igualdades.

En el ámbito internacional, el mano a mano exhibe una paridad casi absoluta. En 32 partidos disputados (con 28 de ellos en el marco de la Copa Libertadores), la institución azul y oro obtuvo 11 victorias, el conjunto millonario se quedó con 10 festejos y empataron en los 11 compromisos restantes. Por su parte, el terreno de las copas nacionales muestra una luz de ventaja para Núñez: sobre 16 cruces jugados, River festejó en 5 oportunidades, Boca en 3 y finalizaron emparejados en 8 ocasiones.

Cuáles fueron los resultados de los últimos diez Superclásicos entre Boca y River

La paridad reciente se refleja en el repaso de los diez enfrentamientos más inmediatos que protagonizaron en distintas canchas del país:

  • 20/03/2022: River 0-1 Boca (Copa Liga Profesional - Estadio Monumental)

  • 11/09/2022: Boca 1-0 River (Liga Profesional - La Bombonera)

  • 07/05/2023: River 1-0 Boca (Liga Profesional - Estadio Monumental)

  • 01/10/2023: Boca 0-2 River (Copa Liga Profesional - La Bombonera)

  • 25/02/2024: River 1-1 Boca (Copa Liga Profesional - Estadio Monumental)

  • 21/04/2024: River 2-3 Boca (Copa Liga Profesional - Estadio Mario Alberto Kempes)

  • 21/09/2024: Boca 0-1 River (Liga Profesional - La Bombonera)

  • 27/04/2025: River 2-1 Boca (Torneo Apertura - Estadio Monumental)

  • 09/11/2025: Boca 2-0 River (Torneo Clausura - La Bombonera)

  • 19/04/2026: River 0-1 Boca (Torneo Apertura - Estadio Monumental)

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