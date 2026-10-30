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El calvario secreto de Dibu Martínez en el Mundial 2026: la lesión no tratada y el pase a Europa que se le cayó

Dibu Martínez reveló el drama que sufrió en el Mundial 2026 por jugar con un dedo fracturado. Los detalles.

Dibu Martínez reveló el drama que sufrió en el Mundial 2026 por jugar con un dedo fracturado. 

Dibu Martínez reveló el drama que sufrió en el Mundial 2026 por jugar con un dedo fracturado. 

El camino de la Selección Argentina rumbo a la final del Mundial 2026 ante España estuvo marcado por batallas físicas invisibles para el público. Durante una reveladora charla en el programa Los Edul, Emiliano "Dibu" Martínez expuso las dramáticas condiciones en las que disputó la competencia en Estados Unidos tras sufrir una fractura en el dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor de la final de la Europa League con el Aston Villa, una lesión que le diagnosticaron en Birmingham y que lo obligó a decidir no operarse para no perderse la cita máxima.

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Pese a que los médicos le indicaron una intervención con seis semanas de reposo, el respaldo de Lionel Scaloni y Martín Tocalli fue clave para que viajara con el grupo. Para poder salir a la cancha, el cuerpo médico acondicionó un yeso de plástico, vendajes especiales y la marca Adidas le confeccionó un guante a medida. Durante los entrenamientos iniciales, Dibu realizaba trabajos diferenciados con pelotas de vóley y tenis junto a Gerónimo Rulli, Juan Musso y el cuerpo técnico de arqueros, llegando a ducharse con una bolsa en la mano e ingeniándoselas para competir sin sentir el dedo, arriesgándose a perder el torneo si la zona volvía a desplazarse.

Qué consecuencias físicas le dejó a Dibu Martínez no haberse operado y cómo afectó su pase a la Juventus

Arriesgar el cuerpo hasta las últimas consecuencias le dejó una secuela crónica que el propio arquero exhibió en cámara: “Esta queda así de por vida. Si yo le quiero pegar a alguien no puedo. No puedo meter una piña nunca, ja. Era un riesgo. Yo jugaba con pelota de vóley y hasta antes de Suiza no podía entrenar normal”, confesó sobre los intensos dolores que padecía todas las noches y que lo llevaban a llorar en la intimidad.

Esa misma condición afectó directamente su futuro a nivel clubes tras la finalización del Mundial. Aunque tenía todo encaminado para convertirse en nuevo refuerzo de la Juventus de Italia, los exámenes médicos tras las vacaciones revelaron que el hueso estaba nuevamente partido a la mitad: “Se cayó exclusivamente por el dedo porque decían que era imposible que pueda jugar así, que necesitaba cirugía. Y al Chelsea no le importó y estoy normal”, relató sobre su posterior desembarco en el conjunto inglés.

Pese al costo físico y al traspaso frustrado a la Serie A, el marplatense aseguró que volvería a tomar la misma decisión por la camiseta nacional. Además, respaldó las palabras de Enzo Fernández al afirmar que, si la final frente a los españoles se estiraba a los penales, la Albiceleste se consagraba bicampeona: “Hasta ellos lo pensaban. Yo escuché decir 'tenemos que ganarlo acá, no podemos ir a los penales'. Yo lo sentía... Me lo dijo uno de los arqueros de ellos, que menos mal que ganaron en el partido”.

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