El calvario secreto de Dibu Martínez en el Mundial 2026: la lesión no tratada y el pase a Europa que se le cayó

El camino de la Selección Argentina rumbo a la final del Mundial 2026 ante España estuvo marcado por batallas físicas invisibles para el público. Durante una reveladora charla en el programa Los Edul, Emiliano "Dibu" Martínez expuso las dramáticas condiciones en las que disputó la competencia en Estados Unidos tras sufrir una fractura en el dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor de la final de la Europa League con el Aston Villa, una lesión que le diagnosticaron en Birmingham y que lo obligó a decidir no operarse para no perderse la cita máxima.