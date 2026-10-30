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La inesperada revelación de Enzo Fernández sobre la final con España en el Mundial 2026: "Teníamos..."

Enzo Fernández analizó la final del Mundial 2026 ante España, respaldó a Dibu Martínez y le hizo una importante promesa a River.

Enzo Fernández - Foto: EFE

Enzo Fernández - Foto: EFE

A más de tres meses de la caída de la Selección Argentina por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey, las repercusiones de aquel cruce siguen sumando valiosos testimonios de sus protagonistas. En una extensa entrevista concedida al canal de YouTube Los Edul, conducido por los hermanos Gastón y Esteban Edul, Enzo Fernández analizó sin filtros lo sucedido en el partido decisivo, respaldó el rendimiento del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, descartó las especulaciones virtuales y dejó una fuerte promesa para el hincha de River Plate.

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El mediocampista, que fue expulsado sobre el cierre del tiempo reglamentario y que tras la cita mundialista se convirtió en nuevo refuerzo de Manchester City procedente del Chelsea, fue contundente al imaginar qué hubiese ocurrido si el encuentro se estiraba a los tiros desde el punto penal: “En los penales ganábamos. Obviamente. Teníamos al Dibu. Sabíamos que no falla ahí”, sentenció. La fe ciega sobre el marplatense se respalda en un historial perfecto en la Albiceleste, donde acumula cuatro victorias en igual cantidad de definiciones por esa vía, incluyendo las atajadas históricas ante Países Bajos y Francia en Qatar 2022.

En esa misma línea, el volante reveló la impactante condición física en la que compitió el guardameta tras sufrir una fractura semanas antes en la final de la Conference League ganada con Aston Villa: “Fue increíble. No tenía movilidad en el dedo, una locura. Lo de Dibu es eso, una locura, un animal”.

Por qué Argentina perdió la final del Mundial según Enzo Fernández

Consultado sobre las versiones y teorías conspirativas que circularon masivamente en las redes sociales tras la definición, el exjugador de Benfica desmintió de manera categórica cualquier especulación ajena a lo estrictamente deportivo. “Me llamaban por teléfono mi papá, mi mamá, preguntándome qué había pasado... No pasó nada, todo mentira, todo inventado. España nos ganó bien. Hay que felicitar al rival”, remarcó con la hidalguía de reconocer la superioridad del oponente.

Asimismo, detalló el severo desgaste acumulado por la plantilla en las instancias previas tras disputar prórrogas ante Cabo Verde bajo un clima de “un calor y una humedad increíble” y frente a Suiza, sumado a los cruces de alta tensión ante Egipto e Inglaterra. “Algunos chicos también estaban ‘tocados’ con temas físicos... diría que la mitad del equipo. Se hizo muy desgastante en las últimas semanas y momentos del Mundial. El grupo llegó con lo justo”, confesó sobre el estado físico con el que afrontaron los ocho encuentros del certamen.

Qué dijo Enzo Fernández sobre su futuro y un posible regreso a River

Pese al trago amargo por no alcanzar el bicampeonato mundial, el volante valoró el desempeño colectivo e individual que completó en su segunda Copa del Mundo, donde volvió a marcar goles clave. No obstante, sobre el tramo final de la charla, se reservó un apartado especial para hablar del club que lo formó profesionalmente y dejó una frase categórica que ilusiona a todo el mundo millonario: “Estoy seguro que voy a volver a River más adelante. No pasa nada que quede el archivo, estoy decidido. Va a pasar. Si lo digo es porque lo siento”.

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