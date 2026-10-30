La inesperada revelación de Enzo Fernández sobre la final con España en el Mundial 2026: "Teníamos..."

Asimismo, detalló el severo desgaste acumulado por la plantilla en las instancias previas tras disputar prórrogas ante Cabo Verde bajo un clima de “un calor y una humedad increíble” y frente a Suiza, sumado a los cruces de alta tensión ante Egipto e Inglaterra. “Algunos chicos también estaban ‘tocados’ con temas físicos... diría que la mitad del equipo. Se hizo muy desgastante en las últimas semanas y momentos del Mundial. El grupo llegó con lo justo”, confesó sobre el estado físico con el que afrontaron los ocho encuentros del certamen.

Qué dijo Enzo Fernández sobre su futuro y un posible regreso a River

Pese al trago amargo por no alcanzar el bicampeonato mundial, el volante valoró el desempeño colectivo e individual que completó en su segunda Copa del Mundo, donde volvió a marcar goles clave. No obstante, sobre el tramo final de la charla, se reservó un apartado especial para hablar del club que lo formó profesionalmente y dejó una frase categórica que ilusiona a todo el mundo millonario: “Estoy seguro que voy a volver a River más adelante. No pasa nada que quede el archivo, estoy decidido. Va a pasar. Si lo digo es porque lo siento”.