El PES 2022 ya se puede probar en PlayStation y Xbox

"El objetivo principal del New Football Game Online Performance Test (prueba de rendimiento en línea del nuevo juego de fútbol) es evaluar la estabilidad y la calidad de la conexión de nuestros servidores, así como el rendimiento de nuestro sistema de emparejamiento", dice Konami. "Todos los elementos propios del juego (controles, equilibrio, etc.) y todos los gráficos están en desarrollo. Todo está sujeto a cambios, y muchos de estos elementos mejorarán en el futuro", agrega.

Esta versión beta permite jugar solo con cuatro equipos: Barcelona, Manchester United, Juventus y Bayern Munich, y lo positivo es que no hace falta tener PlayStation Plus ni Xbox Live Gold para poder disfrutar del anticipo.

Cabe recordar que Konami anunció hace unos meses su decisión de abandonar el motor gráfico Fox Engine para utilizar el Unreal Engine, creado por Epic Games. Y para demostrar el fotorrealismo logrado, utilizaron la imagen del argentino Lionel Messi:

Taking PES to a Whole New Level