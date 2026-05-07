Cumbre del enviado de Trump con el papa León XIV: qué se sabe de la reunión clave en el Vaticano

"El papa León XIV le hace mucho daño a la Iglesia Católica", dijo Donald Trump. "Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, le respondió un día más tarde León XIV, el papa estadounidense.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajó a Italia para intentar sanar heridas con el Vaticano. Estuvo una hora con el Santo Pontífice y con el secretario de Estado de la Santa Sede. Georgia Meloni, otro de los objetivos de Rubio.
Diplomacia a la americana. Marco Rubio con el papa Leon XIV. Para recomponer los cristales rotos por Donald Trump. (Foto: Reuters)
"El papa León XIV le hace mucho daño a la Iglesia Católica", dijo Donald Trump. "Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, le respondió un día más tarde León XIV, el papa estadounidense.
Con ese marco, viajó hasta Roma el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio. Para intentar reconciliar a la Casa Blanca con Washington. En realidad, su misión es más específica: convencer al Papa de poner en una "burbuja de aislamiento" a las palabras de Donald Trump. La fe, en los Estados Unidos, va por otros carriles. Y aunque el catolicismo no es mayoría, tuvo a presidentes como John Fitzgerald Kennedy y a Joe Biden.
Para Rubio es especial. Él es de ascendencia cubana y católico practicante. Estar enemistado con su máxima autoridad en materia de la fe es inconcebible.
Marco Rubio llegó a las 11 de la mañana (hora romana) para la primera reunión y la más importante: lo esperaba el papa León XIV. La audiencia privada privada duro entre 45 minutos y 1 hora. El primer dato alentador: fue larga, porque entre ellos no se necesita un traductor. Ambos hablan en inglés.
Rubio estuvo acompañado con su esposa, Jeanette Dousdebes, que lució el negro de rigor para este tipo de reuniones. Hubo un también tradicional intercambio de regalos y el otro dato que todos los periodistas miran: las imágenes.
Según fuentes estadounidenses, el diálogo fue “amistoso y constructivo”. El Departamento de Estado afirmó luego que ambas partes coincidieron en “la promoción de la paz y la dignidad humana”. Por supuesto, como corresponde a la diplomacia, de ambos estados, no hubo la menor referencia sobre un posible "deshielo" de la relación Trump-León XIV.
Las imágenes mostraron la llegada de Rubio, la escolta que lo acompañó hasta la sala de la reunión, el saludo con León XIV, el intercambio de regalos y la foto de rigor con los acompañantes. A los dos se los vio relajados, calmos. Con sonrisas, pero apenas compuestas. No se vio una relación dura, pero tampoco la de dos personas que comparten muchos principios políticos y de vida. Por supuesto, mucho mejor que una eventual foto con Donald Trump.
Rubio también mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Es en rigor, quien maneja la agenda política vaticana, la que está al rojo vivo con Washington. En total, Rubio estuvo 2 horas y media en el Vaticano. Una buena señal en sí misma.
Además, tiene previsto encontrarse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. La jefa del gobierno italiano que pasó de ser "la mejor alumna y una "mujer maravillosa" a "no ser lo que pensaba", según un decepcionado Donald Trump. Meloni, con su fuerte carácter, no se quedó atrás. Estrechó filas de inmediato con Macron (Francia) y Merz (Alemania) para avanzar en una nueva defensa de Europa sin los Estados Unidos.
Los regalos son tradicionales, obligatorios. Rubio le regaló una pequeña pelota de fútbol americano de cristal. León XIV, en cambio, fue muy directo. Le entregó una lapicera hecha con madera de un árbol muy especial.
Le dijo: "Es la lapicera de la paz". No hizo falta agregar nada más.