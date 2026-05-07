Cumbre del enviado de Trump con el papa León XIV: qué se sabe de la reunión clave en el Vaticano

Una agenda completa para limar asperezas

Marco Rubio llegó a las 11 de la mañana (hora romana) para la primera reunión y la más importante: lo esperaba el papa León XIV. La audiencia privada privada duro entre 45 minutos y 1 hora. El primer dato alentador: fue larga, porque entre ellos no se necesita un traductor. Ambos hablan en inglés.

Rubio estuvo acompañado con su esposa, Jeanette Dousdebes, que lució el negro de rigor para este tipo de reuniones. Hubo un también tradicional intercambio de regalos y el otro dato que todos los periodistas miran: las imágenes.

Según fuentes estadounidenses, el diálogo fue “amistoso y constructivo”. El Departamento de Estado afirmó luego que ambas partes coincidieron en “la promoción de la paz y la dignidad humana”. Por supuesto, como corresponde a la diplomacia, de ambos estados, no hubo la menor referencia sobre un posible "deshielo" de la relación Trump-León XIV.

papa y rubio 2 Rubio le regala un balón de fútbol americano, en miniatura y de cristal al Papa. León XIV, con su regalo, dejó un mensaje directo para Trump. (foto: Reuters)

Las imágenes mostraron la llegada de Rubio, la escolta que lo acompañó hasta la sala de la reunión, el saludo con León XIV, el intercambio de regalos y la foto de rigor con los acompañantes. A los dos se los vio relajados, calmos. Con sonrisas, pero apenas compuestas. No se vio una relación dura, pero tampoco la de dos personas que comparten muchos principios políticos y de vida. Por supuesto, mucho mejor que una eventual foto con Donald Trump.

La agenda de Marco Rubio

Rubio también mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Es en rigor, quien maneja la agenda política vaticana, la que está al rojo vivo con Washington. En total, Rubio estuvo 2 horas y media en el Vaticano. Una buena señal en sí misma.

Además, tiene previsto encontrarse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. La jefa del gobierno italiano que pasó de ser "la mejor alumna y una "mujer maravillosa" a "no ser lo que pensaba", según un decepcionado Donald Trump. Meloni, con su fuerte carácter, no se quedó atrás. Estrechó filas de inmediato con Macron (Francia) y Merz (Alemania) para avanzar en una nueva defensa de Europa sin los Estados Unidos.

Un detalle que vale más que las palabras

Los regalos son tradicionales, obligatorios. Rubio le regaló una pequeña pelota de fútbol americano de cristal. León XIV, en cambio, fue muy directo. Le entregó una lapicera hecha con madera de un árbol muy especial.

regalo a rubio del Papa La "lapicera de la paz", el regalo del Papa a marco Rubio. (Foto: Reuters)

Le dijo: "Es la lapicera de la paz". No hizo falta agregar nada más.