Cuándo cobro ANSES:  jubilaciones, AUH y asignaciones

De esta manera, la jubilación mínima quedó conformada por:

Haber actualizado: $393.250,17

$393.250,17 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Total a cobrar: $463.250,17

En paralelo, quienes perciben haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese piso de ingresos.

aumento a jubilados mayo 2026 ANSES: confirmaron cuán cobrarán los jubilados en mayo

Qué pasa con las pensiones no contributivas

Las personas que cobran Pensiones No Contributivas también recibirán un refuerzo adicional durante mayo. Según confirmó ANSES, el ingreso total de referencia para este grupo llegará a $336.223.

La actualización alcanza a miles de beneficiarios que dependen de estas prestaciones para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos y servicios.

Cuánto cobrará un jubilado con la máxima

ANSES también confirmó la actualización de la jubilación máxima del sistema previsional.

Tras el aumento del 3,4%, el haber máximo ascenderá a $2.645.600 durante mayo. En estos casos, los beneficiarios no recibirán el bono extraordinario que sí se paga a quienes cobran ingresos más bajos.

Los descuentos y reintegros que siguen vigentes para jubilados

Además del aumento y el bono, ANSES mantiene activos distintos programas de beneficios que permiten ahorrar en compras realizadas con tarjeta de débito vinculada al cobro del haber.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a reintegros automáticos en:

Supermercados

Farmacias

Comercios de cercanía

Productos de primera necesidad

Según el esquema vigente, los descuentos pueden representar un ahorro mensual de hasta $25.000.

Los reintegros se acreditan automáticamente dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la compra y muchos comercios suman promociones especiales durante determinados días de la semana.

Cuándo cobran los jubilados en mayo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Calendario_ANSES

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 11 de mayo

• DNI terminados en 1: 12 de mayo

• DNI terminados en 2: 13 de mayo

• DNI terminados en 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4: 15 de mayo

• DNI terminados en 5: 18 de mayo

• DNI terminados en 6: 19 de mayo

• DNI terminados en 7: 20 de mayo

• DNI terminados en 8: 21 de mayo

• DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo