La angustiante carta de la familia de Yipio que forzó su salida de Gran Hermano

“Él me manifiesta que quiere que salgas de la casa para que puedas atender estos inconvenientes. No es nada grave, eso te lo firmo, ¿sí?”, aclaró el Big intentando llevar tranquilidad ante la preocupación de la participante.

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Sin embargo, también dejó en claro que la determinación final dependía exclusivamente de ella. “Pero te pido que estés tranquila, yo estoy obligado como corresponde en estas circunstancias a transmitirte lo que está pasando. Pero dicho esto, Yipio, si bien es tu pareja quien solicita, digamos, tu presencia afuera, la decisión de abandonar la casa queda en tus manos”, sostuvo.

Visiblemente movilizada por la situación, Yipio no tardó en explicar por qué consideraba imposible continuar dentro del juego. “Sí, porque no tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija que es menor de edad. Y no tengo más familia para hacerse cargo de ella”, manifestó entre lágrimas.

En un último intento por confirmar la decisión, Gran Hermano le consultó directamente: “¿Decidís irte?”. Entonces, con mucha emoción, la uruguaya respondió: “Sí, con todo el dolor del mundo, pero sí. Muchas gracias por todo, en serio, tremenda oportunidad”.

Minutos más tarde, tras abandonar el confesionario, la participante reunió a sus compañeros para comunicarles la noticia. La reacción dentro de la casa fue inmediata: tristeza, abrazos y palabras de apoyo para quien decidió priorizar a su familia en medio de una situación personal compleja. Incluso, varios jugadores le sugirieron que, una vez resueltos sus problemas, intente regresar al reality a través del repechaje.

Despedida de Yipio en Gran Hermano (1)

Qué dijo el marido de Yipio tras su intempestiva salida de Gran Hermano

La inesperada salida de Yipio de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue generando repercusiones y todo tipo de teorías entre los fanáticos del reality. En medio de las versiones que comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales sobre los verdaderos motivos detrás de su decisión, Mathias Centurión, pareja de la participante uruguaya, decidió romper el silencio y hacer un fuerte descargo desde Instagram.

Vale recordar que fue justamente él quien tomó contacto con la producción del programa para solicitar que la jugadora abandonara el ciclo y pudiera regresar de inmediato con su entorno familiar debido a una situación delicada.

En una primera publicación compartida a través de sus historias, Mathias intentó llevar tranquilidad y agradeció el apoyo recibido por parte de los seguidores y allegados. Sin embargo, eligió no profundizar demasiado sobre el conflicto familiar que atraviesan actualmente.

“Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos, ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad”, expresó el esposo de Yipio, dejando entrever la complejidad del momento que viven puertas adentro.

Descargo pareja de Yipio GH 1

No obstante, con el correr de las horas, el clima en redes sociales comenzó a tensarse cada vez más. Muchos usuarios pusieron en duda la gravedad de la situación e incluso empezaron a especular con la posibilidad de que la exjugadora regrese más adelante al reality mediante una instancia de repechaje.

Frente a esos comentarios, Centurión volvió a manifestarse públicamente, aunque esta vez con un mensaje mucho más tajante y visiblemente molesto por las versiones que circulaban.

Descargo pareja de Yipio GH 2

“Gente pensante, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo”, lanzó sin vueltas.

Pero el descargo no terminó ahí. Minutos después, el marido de la ex participante redobló la apuesta y volvió a apuntar contra quienes seguían elaborando hipótesis sobre el futuro de Yipio dentro del programa.

“Qué gente tan al pedo. Por eso están como están también, no saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan”, disparó contundente.

Las declaraciones de Mathias aparecieron luego de que numerosos seguidores del reality aseguraran que la uruguaya podría regresar al juego más adelante, especialmente porque abandonó la casa utilizando la puerta principal y no la tradicional puerta giratoria que suele utilizarse en las expulsiones o abandonos definitivos.