PlayStation Plus anunció sus títulos gratuitos para marzo

sonic-team-racing-buen-juego-karts-sega-3.jpg Team Sonic Racing, uno de los títulos disponibles en marzo para Playstation Plus.

"La selección de PlayStation Plus de marzo pondrá a prueba sus habilidades de supervivencia, carrera y combate en partes iguales. Demuestren que tienen lo que se necesita para sobrevivir en una isla salvaje y mortal en Ark: Survival Evolved, superen a la competencia en Team Sonic Racing y agudicen sus reflejos en la aventura cyberpunk en primera persona en Ghostrunner", propone Sony.

Y agrega: "Además de esos títulos, formen un equipo y enfrenten a temibles enemigos sobrenaturales en Ghost of Tsushima: Legends, que se une a la selección de este mes como juego adicional".

Ark: Survival Evolved - PS4

ARK: Survival Evolved - Announcement Trailer | PS4

"En este juego de supervivencia multijugador en primer persona, te despertás helado y hambriento en una isla misteriosa. Cazá, cosechá, crea artículos, cultivá y construí refugios para sobrevivir".

"Usá la astucia y los recursos para matar o domar y cabalgar sobre los dinosaurios y las criaturas primitivas que deambulan por la tierra, y unite a cientos de otros jugadores para sobrevivir, dominar... ¡y escapar!", dice la sinopsis.

Team Sonic Racing - PS4

Team Sonic Racing - Live Action Trailer | PS4

"El erizo veloz cambia su calzado deportivo por ruedas en este emocionante y competitivo juego de carreras estilo arcade", anuncian los responsables del título disponible para PlayStation Plus.

"Enfréntense con amigos en carreras intensas de varios jugadores, compitan juntos en mundos impresionantes y trabajen en equipo compartiendo potenciadores y aumentos de velocidad. Elijan uno de los rostros icónicos de la franquicia Sonic que se han dividido en 3 tipos de personajes distintos, y desbloqueen las opciones de personalización de vehículos para adaptarse a su estilo de conducción", agregan.

Ghostrunner | PS5

Ghostrunner - Launch Trailer | PS5

"Empuñen una espada y realicen increíbles hazañas de parkour para abrirse paso por una ciudad torre de proporciones gigantescas en esta intensa y rápida aventura en primera persona".

"Corten a sus enemigos con una katana monomolecular, esquiven las balas con sus reflejos sobrehumanos y empleen una gran variedad de técnicas especializadas para prevalecer", invita el juego.

Ghost of Tsushima: Legends - PS4 y PS5

Ghost of Tsushima: Legends - Announcement Trailer | PS4

"La experiencia de varios jugadores cooperativa e independiente de Ghost of Tsushima está inspirada en la mitología y las leyendas japonesas", dice la sinopsis del cuarto título disponible en marzo en PlayStation Plus.

Y agrega: "Elijan una entre 4 clases únicas: Samurái, Cazador, Ronin o Asesino, e inviten a sus amigos o usen el emparejamiento en línea para luchar codo a codo como leyendas en 4 modos de juego emocionantes. Formen parejas para progresar a través de las misiones, reúnan a otros 3 jugadores a fin de sobrevivir en el modo Supervivencia o jueguen un 2v2 en el modo competitivo Rivals".

Vale aclarar que Ghost of Tsushima: Legends no está disponible para los usuarios que ya posean una copia digital de Ghost of Tsushima: Director’s Cut.

3964de9b5c5a3b78e26d11637580182f079bef4e.webp Hasta el próximo lunes 28 de febrero, los usuarios sel servicio Plus pueden descargar los juegos gratuitos de este mes.

Por último, Sony anuncia que hasta el lunes 28 de febrero los usuarios del servicio de suscripción tienen tiempo para descargar la selección de juegos gratuitos de ese mes: EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition (solo versión de PS5, no disponible para PS4) y Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure.