The Game Awards: llega la gala más importante de la industria del gaming

Ayer, miércoles 8 de diciembre, los organizadores del evento publicaron el último anticipo del mismo, a modo de invitación para todo el público.

The Game Awards 2021: LIVE ON THURSDAY!

La ceremonia estará conducida por Geoff Keighley, quien además es productor de The Game Awards, y podrá disfrutarse a través de YouTube (en resolución 4K) y Twitch. La entrega de premios propiamente dicha arrancará a las 22.00hs.

Game of the Year (GOTY): los seis nominados

game-of-the-year-2021.jpg Los seis candidatos a Juego del Año.

El evento premiará a los mejores títulos del año en 30 categorías diferentes y, lógicamente, el galardón más esperado es el de Juego del Año, premio por el que competirán seis videojuegos: Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart y Resident Evil Village.

Deathlooop

DEATHLOOP - Official Gameplay Reveal Trailer | PS5

It Takes Two

It Takes Two – Official Gameplay Trailer

Metroid Dread

Metroid Dread – Tráiler general (Nintendo Switch)

Psychonauts 2

Psychonauts 2 - Tráiler gameplay oficial

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart – Launch Trailer I PS5

Resident Evil Village

Resident Evil Village - Tráiler PS5 con subtítulos en ESPAÑOL | 4K | PlayStation España

Otras de las categorías premiadas en el evento de gaming son: Mejor dirección, Mejor narrativa, Mejor banda sonora, Mejor sonido, Mejor actuación, Juego con mayor impacto, Juego más esperado, Mejor creador de contenido del año y Mejor jugador de esports.

Deathloop (9 nominaciones), Ratchet & Clank: Rift Apart (6), It Takes Two (5) y Psychonauts 2 (5) son los juegos con más nominaciones. En cuanto a las desarrolladoras de videojuegos, Xbox Game Studios lleva la delantera (con 20 nominaciones), seguida de Sony Interactive Entertainment (11) y Square Enix (10).

1581528769_608978_1581528906_noticia_normal.jpg Una vez más, Geoff Keighley oficiará de maestro de ceremonias del evento de gaming.

Cabe resaltar que, más allá de los esperados premios, The Game Awards 2021 revelará, a modo de primicia, tráilers y anticipos de numerosos títulos que llegarán durante 2022 (Keighley anunció que habrá más de 40 adelantos).

Entre los videojuegos que seguramente hagan nuevos anuncios durante la ceremonia de esta noche se destacan: Elden Ring, Sonic the Hedgehog 2, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Starfield, The Witcher, The Lord of the Rings: Gollum, Destiny 2, Spider-Man: No Way Home, Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI, Suicide Squad: Kill the Justice League y Among Us.

The-Matrix-Awakens.jpg Keanu Reeves diría presente en el evento gaming, para el anuncio oficial de The Matrix Awakens.

Por otro lado, se rumorea que Keanu Reeves estará en el escenario cuando se revele oficialmente The Matrix Awakens, una experiencia interactiva en Unreal Engine 5, el motor gráfico de juego desarrollado por Epic Games para consolas de última generación.