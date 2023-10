Coloquio IDEA: "Lo de Massa es irresponsabilidad y lo de Milei, magia", dijo Melconian sobre las propuestas de los candidatos

Consultado por la ausencia de sus competidores, el extitular del Banco Nación dijo que esperaba que "no sea parte de un pacto entre oficialismo y libertarios”, aunque después agregó que “probablemente se deba a que no tienen propuestas”.

La ausencia más llamativa fue la del secretario de Programación Económica y viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, quien había confirmado su participación, pero el día anterior, a las 19.45 hs, informó que finalmente no asistiría por “cuestiones de agenda”.

Luego, retomó Melconian: “No sé qué va a poner sobre la mesa el oficialismo, porque es tan forzado todo; el único elemento que tienen es llegar, no sé qué hay detrás de eso”. Y definió esa postura como de “irresponsabilidad”.

Mientras que, sobre Javier Milei, al que llamó “el del salto al vacío o la magia”, indicó que “su propuesta se cae sola, no hay chances para los dos elementos emblemáticos que postula como medidas, dolarización y motosierra”.

Al respecto, señaló que ya se ve que "los asesores serios que tiene" (en referencia a Roque Fernández y Carlos Rodríguez del espacio de Milei) comienzan a pensar “qué hacemos el 11” y, poco a poco, ese espacio se empieza a vaciar. “Tengo la impresión de que la gente responsable que lo acompaña se va corriendo de su lado”, especuló, y aseguró que, en cualquier caso, “no vi propuestas responsables”.

Melconian dialogó con Daniel González, de IDEA.jpg 59° Coloquio: Melconian dialogó con Daniel González, director Ejecutivo de IDEA.

De hecho, remarcó, “cuando hablan la irresponsabilidad y la magia (por Massa y Milei) no se entiende nada. ¿O se creen que van a gobernar con la Escuela austríaca, el 11? Yo ni sé qué es eso”, remató con ironía.

Además, puntualizó: “Nosotros no vamos con una motosierra, vamos a hacer cirugía, con paciencia, y hay que poner un programa normal arriba de la mesa, comenzar a corregir todas estas cosas. Eso no va a ser peor, porque no hay nada peor que un 150% de inflación para los salarios”.

Coloquio IDEA 2023: qué dijo Melconian sobre el dólar

En este sentido, el economista rechazó las afirmaciones de Milei sobre que "cuánto más alto" esté el dólar, "más fácil será dolarizar" la economía. Y opinó que esas propuestas son un "salto al vacío".

Asimismo, continuó: "Cuando el dólar sube se hace puré el salario".

Por otro lado, consultado sobre la estrategia de Sergio Massa, Melconian explicó que "bien medido, el Banco Central tiene reservas negativas hace mucho tiempo, de cinco cifras, y eso es peor que lo que Cristina le dejó a Macri en 2015".

Melconian explicó que hubo un “pico violento del gasto infinanciable que debe haber arrancado en 2007 y subió 10 puntos el gasto. “Eso es lo que recibió (Mauricio) Macri, lo estaba corrigiendo a lo Macri hasta que vino el acuerdo con el FMI. El gasto quedó arriba de los 90, hizo un pico en la pandemia y luego, en la pospandemia, la inflación, algo lo licuó. Nos falta bajar seis puntos del gasto en la administración central para que sea relativamente financiable”, explicó el economista, que dijo que, en ese punto, es necesario preguntarse qué presión fiscal quiere tenerse y negociar con la Corte y las provincias.

De todas formas, aseguró, "lo peor es la situación fiscal" y, más adelante, cuestionó la "entrega de chupetines", como definió a los anuncios realizados por el candidato Sergio Massa sobre las modificaciones en el impuesto a las Ganancias, entre otras medidas anunciadas en los últimos días.

Por último, respecto de las medidas que implementaría el próximo gobierno, puntualizó que "sin ansiedad hay que poner un programa normal arriba de la mesa, comenzar a corregir estas cosas y no va a ser peor, porque no hay nada peor que un 150% de inflación para los salarios".

Antes del cierre tuvo un momento para hablar sobre el caso de Insaurralde: “Lo del yate del Mediterráneo no está en el gasto público. Es una cosa moral, de corrupción. No hay gasto ‘yate del Mediterráneo’; no existe el gasto de la política, salvo que quiera cerrar el Congreso (por Milei)”, dijo Melconian al intentar explicar que el problema fiscal no es el gasto político.