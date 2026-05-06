El duro análisis económico sobre el gobierno de Javier Milei de The Economist y Financial Times

“Javier Milei de Argentina, golpeado por escándalos y una economía en desaceleración”. Es el otro duro análisis sobre Milei y su momento del Gobierno. El medio especializado en economía, finanzas y negocios, dice que el Presidente enfrenta uno de los momentos más delicados de su gestión, con un deterioro en su imagen pública impulsado por denuncias de corrupción que salpican a su entorno más cercano, en especial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el caso del jefe de Gabinete, las sospechas incluyen propiedades, gastos y movimientos financieros que no se corresponderían con sus ingresos declarados. En este marco, el FT también vinculó la caída en la imagen de Milei con un contexto económico complejo.

the economist tapa El delicado momento de Milei, para The Economist. (Foto: The Economist)

Las dos notas se presentan el mismo día, lo que refleja la mirada crítica del particular momento del gobierno. Como el parate del descenso de la inflación fue el punto de partida para comenzar a poner el acento en otros problemas del plan de ajuste. Como aspectos de los salarios bajos, dificultad con los puestos de trabajo y presuntos casos de corrupción cuando la transparencia y honestidad es palabra habitual en los discursos del primer mandatario.

Milei en serios problemas por los escándalos y la desaceleración económica

Ese es el resumen del contenido de ambos artículos la prensa británica. Los dos advierten que el principal activo de Javier Milei está en crisis. LLegó al poder prometiendo una política "anticasta" ( por los privilegios) y de ordemamiento macro para volver a crecer. Sin embargo, en este momento, se le complica la marcha del proceso económico y encima, casos como el de Adorni afectan la otra pata del gobierno libertario: la transparencia.

El clima alrededor de Javier Milei empieza a enrarecerse, y dos de los medios más influyentes del mundo financiero y político coinciden en el diagnóstico: el desgaste ya no es una hipótesis, sino un dato visible. Tanto The Economist como Financial Times ponen el foco en una combinación que se repite en la historia argentina: escándalos, pérdida de credibilidad y una economía que deja de acompañar.

Para The Economist, el problema es doble y se retroalimenta. Por un lado, ubica al Presidente en el centro de una serie de controversias que erosionan su figura, desde el caso de la criptomoneda $LIBRA hasta las investigaciones que rodean a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El semanario británico describe a un Milei que se victimiza - “el más afectado por la economía” - en un contexto donde su imagen pública se desploma a niveles negativos inéditos desde su asunción.

Pero el eje más crítico de The Economist está en la economía. Si bien reconoce el logro inicial de haber reducido la inflación, advierte que ese proceso perdió fuerza: los precios vuelven a acelerarse, la actividad cae - con un retroceso del PBI en febrero - y sectores clave como la industria, el comercio y la construcción se contraen con impacto directo en el empleo. La receta oficial, basada en ajuste fiscal, tasas altas y un peso fuerte, aparece como parte del problema: enfría la economía y no logra terminar de domar la inflación. El resultado es un equilibrio frágil, donde incluso los avances, como el superávit o el impulso energético, no alcanzan para compensar el malestar social.

En paralelo, el Financial Times pone el acento en el desgaste político y en el cambio de humor social. Según el diario, el “alivio” que generó la llegada de Milei al poder se transformó progresivamente en frustración. El foco está puesto en el impacto del escándalo que rodea a Adorni, que golpea la narrativa central del Gobierno: la lucha contra la casta y la corrupción. Para el FT, ese contraste es particularmente dañino, porque erosiona uno de los pilares simbólicos del oficialismo.

Además, el medio británico advierte sobre otro frente delicado: la relación del Gobierno con la prensa y el clima de confrontación permanente. En esa línea, interpreta los ataques de Milei a periodistas y las restricciones en la Casa Rosada como señales de tensión institucional que preocupan a observadores internacionales.

Para ambos medios, Milei está en un momento decisivo: o mejora su performance política y económica o su reelección puede complicarse. Como apunta the Economist, por el momento, su principal activo para esa lucha del próxímo año es que en la oposición no hay una alternativa "potable". El miedo a "volver al pasado", sigue estando de su lado. Pero se preguntan: ¿por cuánto tiempo?