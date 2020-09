Diálogos con "José Tasa": negociaciones por el swap con China y el "regreso" del dólar ahorro

Banco Central BCRA

El dólar, el swap con China, los datos de pobreza y la batalla judicial son los temas centrales del nuevo diálogo con el experto financiero que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa. Se viven días de alta tensión en el mercado financiero, con innumerable cantidad de versiones, la mayoría de ellas sin sustento alguno. Pero también son días en los que la información precisa juega un rol esencial para quienes deben adoptar decisiones financieras. Hay mucho en juego y los errores se pagan caro.

Periodista: Comienza de nuevo la venta de los 200 dólares ¿Cómo sigue todo?

José Tasa: Así es. Algo simbólico por cierto dado que, en septiembre, el que tenía que dolarizarse lo hizo en los primeros 15 días. Cuando arranque octubre, sólo quedarán un millón de personas habilitadas para comprar y a un precio más alto, con el 35% de pago a cuenta de Ganancias. Igualmente creo que la salida de depósitos en dólares del sistema continuará esta semana y la otra. Los turnos que dan los bancos por la pandemia, en algunos casos para dentro de 10 días, no hacen más que enervar a los ahorristas. Imagínese si usted tiene temor por la suerte de sus dólares en el banco, va a la sucursal, quiere retirar, pero le brindan turno para la primera semana de octubre…Se acrecienta el pánico. Al menos ya normalizaron las transferencias de dólares entre cuentas.

Periodista: ¿Habrá medidas adicionales?

José Tasa: Está precalentando el swap con China. Hay negociaciones en curso ya. Pero no va a ser para pasar de yuenes a dólares y seguir con la fiesta. Simplemente nos van a dar yuanes que sólo se podrán utilizar para pagar las importaciones desde China. Es decir que los dólares que se ahorra el BCRA de las reservas son solamente los que se hubieran destinado a pagar importaciones desde China. En días del alta sequía de divisas, sirve pero muy poco. Veremos que exigirá China a cambio: quedarse con la Hidrovía o el 5G. Son dos temas muy delicados para la relación con los Estados Unidos, en paralelo. El problema igual es el de siempre: se siguen emitiendo pesos, y no son pocos los que apuestan a que, en algún momento, el tipo de cambio oficial no resistirá y el Gobierno se verá forzado a devaluar.

Periodista: ¿Y que pasará?

José Tasa: Como venimos hablando en las últimas semanas, seguirá el “Plan Resistiré” con el swap de China. Pero me preocupa cómo siguen cayendo las reservas internacionales. El BCRA perdió US$ 70-80 millones el viernes en el mercado para evitar que el tipo de cambio se escape. El problema es que las importaciones de bienes y servicios, aún trabadas, siguen siendo mayores a las exportaciones. El déficit de cuenta corriente volverá en el último trimestre del año y el primer trimestre del 2021. Eso en cuanto al balance cambiario, en relación con la oferta y demanda de dólares.

Lo monetario es otro foco de conflicto. En septiembre se emitieron cerca de 100.000 millones. Con los controles de cambio existentes, el excedente de pesos se va por el dólar en la Bolsa, por el blue, o bien ampliando la demanda de bienes importados para cubrirse de una devaluación. La brecha tiene todo para ampliarse. Hay mucha demanda de dólar a futuro, también como mecanismo de cobertura. Allí el BCRA tiene una posición vendida de cerca de US$ 5.000 millones, aunque la mayor parte para fin de mes y fin de octubre. A fin de diciembre se está operando a $85,22. Aparenta ser barato si se apuesta a una devaluación, pero dependerá del “Plan Resistiré”. A mi juicio, siempre que no pierda reservas, el Gobierno evitará devaluar aunque la brecha supere el 90%. Entonces, el discurso pasará por ningunear al dólar blue, diciendo que es un cambio ilegal. Pero es difícil frenar la salida de reservas. Hay importaciones que se deben pagar sí o sí, como los remedios, los pagos por COVID-19, materias primas, etc. Y en algunos casos, claramente la tentación a sobrefacturar importaciones existe y juega un rol no menor en la pérdida de reservas. Lo mismo del lado de las exportaciones, pero con subfacturación para evitar traer los dólares a la plaza local. Desde que anunciaron el acuerdo con los bonistas, las reservas netas cayeron 3.300 millones de dólares. Otro tema no resuelto es el de PIMCO.

Periodista: ¿Qué pasa con PIMCO?

José Tasa: Entre las medidas del BCRA figura la prohibición de operar “contado con liqui” a no residentes. Es la denominada traba “PIMCO”. Es que ese fondo de inversión quedó atrapado con una colocación en pesos que se hizo durante el macrismo y estaba presionando para dolarizarse a través del “contado con liqui”. Según Miguel Pesce, el 50% de lo operado en el “contado con liqui” era por fondos no residentes, básicamente PIMCO y Templeton. Siempre encontrarán una alternativa para eludir el cepo. Veremos que inventan.

Periodista: Lo político tampoco ayuda…

José Tasa: Por un lado, la vicepresidenta está concentrada en la agenda judicial. La Corte dará su veredicto, algo que puede gatillar reacciones inesperadas. No se olvide que esta semana se difunde el dato de pobreza, con una suba cómodamente a un nivel superior al 40%. Es muy delicado. Y ello que son datos del primer semestre. Los datos del segundo semestre serán peores. Donde sea que mire la situación es delicada. Los números de la pandemia jaquean también al gobierno. Como venimos sosteniendo desde hace varias semanas, hay que ser muy prudente en lo financiero. Las balas pueden venir desde varios lados.