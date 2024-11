DÓLAR hoy, DÓLAR BLUE hoy: a cuánto COTIZAN este miércoles 6 de noviembre

DÓLAR.webp

Reservas récord del Banco Central: superan los 30 mil millones de dólares

Las reservas del Banco Central alcanzaron un récord histórico durante la gestión de Javier Milei, tras una nueva compra de US$ 71 millones, totalizando US$ 30.431 millones.

Este incremento se debe a una de las exigencias fundamentales del Fondo Monetario Internacional (FMI), que busca mejorar la situación financiera del BCRA de cara al cierre del año. Así, noviembre de 2024 podría convertirse en el undécimo mes de los últimos trece en registrar compras netas.

En lo que va de noviembre, el Banco Central acumuló US$ 153 millones a favor en reservas netas, descontando préstamos y depósitos privados, aunque el saldo sigue en cifras negativas. Además, las reservas brutas crecieron en US$ 304 millones, alcanzando el nivel más alto desde junio de 2023.

Desde la llegada de Milei al poder, las compras netas en el mercado de contado suman US$ 19.454 millones, mientras que las reservas brutas aumentaron en US$ 9.223 millones, partiendo de un piso de US$ 21.208 millones en diciembre de 2023.

Por otro lado, los depósitos en dólares del sector privado también alcanzaron un nuevo máximo desde la época de la convertibilidad, subiendo en US$ 632 millones hasta US$ 34.574 millones. Este aumento fue impulsado por el blanqueo de capitales, que incrementó estas colocaciones en US$ 3.185 millones durante octubre y en US$ 15.238 millones en el bimestre septiembre-octubre.