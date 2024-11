Desde la llegada de Milei al poder, las compras netas en el mercado de contado suman US$ 19.454 millones, mientras que las reservas brutas aumentaron en US$ 9.223 millones, partiendo de un piso de US$ 21.208 millones en diciembre de 2023.

Por otro lado, los depósitos en dólares del sector privado también alcanzaron un nuevo máximo desde la época de la convertibilidad, subiendo en US$ 632 millones hasta US$ 34.574 millones. Este aumento fue impulsado por el blanqueo de capitales, que incrementó estas colocaciones en US$ 3.185 millones durante octubre y en US$ 15.238 millones en el bimestre septiembre-octubre.