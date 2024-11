DÓLAR hoy, DÓLAR BLUE hoy: a cuánto COTIZAN este viernes 15 de noviembre

El Banco Central reforzó la compra de divisas por US$ 133 millones y elevó las reservas a US$ 30.205 M

banco central billetes de 20 mil.jpg El Banco Central reforzó la compra de divisas por US$ 133 millones. (Foto: archivo)

El Banco Central concretó una nueva y significativa adquisición de divisas, marcando un refuerzo en su intervención en el mercado cambiario. La entidad compró US$ 133 millones tras intensificar su participación durante la última semana, en la que promedió compras diarias de US$ 150 millones.

Las reservas brutas internacionales aumentaron US$ 182 millones, alcanzando los US$ 30.205 millones. En el transcurso de las últimas cinco ruedas, las reservas subieron más de US$ 500 millones, lo que muestra una tendencia positiva en la acumulación de divisas.