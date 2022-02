¿Qué importancia tienen las relaciones comerciales de Argentina con Ucrania y con Rusia?

Marcelo Elizondo, especialista en Comercio Exterior, dialogó con A24.com y dio un panorama de dónde está parada Argentina en medio de este conflicto bélico.

"Con Ucrania la relación comercial es muy baja. El vínculo es mínimo y con operaciones esporádicas porque ellos exportan lo mismo que Argentina. Es decir, vendemos a mercados terceros pero no entre nosotros", detalló.

carne-vacuna-colgada-en-frigorifico.jpg La carne es uno de los productos que Argentina exporta a Rusia (Foto: Telam).

Por otra vía va el vínculo con el país liderado por Vladimir Putin, tanto en lo comercial como en lo político. "Argentina le exporta en promedio 800 millones de dólares al año. Hubo algún momento en el que llegamos a los mil millones. Básicamente le exportamos bienes de origen agropecuario como carne, lácteos, pescado, maní ", indicó el experto a este medio.

En este sentido, explicó que Rusia no es uno de los socios comerciales más grandes, sino uno de categoría intermedia. La razón es que exporta un decimo de lo que Argentina le vende a China. Para tomar dimensión, a Brasil se le vende más de 11 mil millones de divisas y a China más de 8 mi millones de dólares.

Como contrapartida, el país le importa a Putin unos 700 millones de divisas en minerales e insumos para la producción. Y un hito no menor fue la compra de las vacunas Sputnik.

"En lo comercial no nos afectan tanto, sino más bien por otras vías como el incremento de los commodities en el mundo, las turbulencias financieras en las cotizaciones cambiarias del mundo", señaló Elizondo.

Exportaciones.jpg Estados Unidos se ubica como el tercer destino de exportación de las PyMES, luego de China y Brasil.

¿Qué importancia tienen las relaciones comerciales de Argentina con los países del norte?

David Miazzo, economista de FADA, sostuvo a A24.com que "en términos de importaciones y exportaciones, en general, Argentina no es tan dependiente de Estados Unidos y Europa porque gran parte de su exportación va al Mercosur, piases africanos, sudeste asiático y China".

"Son productos específicos los que podrían afectar a un tema diplomático con ellos", agregó.

Los países de norte compran:

Algunas frutas como limones u otras de buen valor.

como limones u otras de buen valor. Parte de la producción de carne va a Alemania, Italia, España, Estados Unidos y Países Bajos. Son el caso de la cuota Hilton, la cuota 481, cuota EEUU. Son las más caras, ya que valen 14 mil dólares la tonelada, mientras que lo que se exporta a China sale 6 mil dólares la tonelada.

El vínculo político de Alberto Fernández y Vladimir Putin

Un capítulo aparte merece el vínculo entre los presidentes de Argentina y Rusia. "La relación política estuvo bastante intensa en el último tiempo con la visita de Fernández y sus declaraciones en Moscú muy de alineamiento político con el presidente Putin. El país ha tenido bastantes gestos de amistad a través de manifestaciones del Presidente, y no sólo en el último encuentro", graficó el especialista en negocios internacionales, Marcelo Elizondo.

Alberto Fernández con Putin.jpg Alberto Fernández elogió a Vladimir Putin en su último viaje.

Sin embargo, "no se ha trasladado en hechos concretos. Rusia anunció inversiones que finalmente no se han dado. Por ende, no se consumó una relación más intensa".

Los "ganadores" a corto plazo

Toda guerra tiene ganadores y perdedores, y dentro de los mercados financieros no hay excepciones. En este sentido, la variable económica que afecta al mundo, y toca de cerca a Argentina, es la producción de petróleo.

"En el corto plazo los exportadores de energía ganan porque van a subir los precios. Los beneficiados van a se los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Irán", enumeró Elizondo a A24.com. Sin embargo, en el mediano y corto plazo, un mundo inestable e imprescindible detiene el crecimiento económico internacional, el PIB, la financiación internacional y las inversiones.