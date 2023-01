El duro diagnóstico del campo por la sequía: "En algunas zonas ya se perdió todo"

"El impacto de la sequía va a traer consecuencias para el próximo año en el sector ganadero”, indicó el titular de la Federación Agraria en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente en la990.

Además, se lamentó: “Hasta el momento se perdió la mitad del trigo y está en juego el maíz y la soja de segunda está dependiendo de que haya lluvias. En algunas zonas ya se perdió todo”.

trigo sequía.jpg

La reunión de la Mesa de Enlace con Sergio Massa

Achetoni, junto a la Mesa de Enlace, participa de la reunión junto a funcionarios de Gobierno para establecer mecanismos de asistencia para los productores afectados por el fenómeno climático que, no solo complica a la agricultura sino también a la ganadería y a las economías regionales.

Junto a Massa están presentes los secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y de Industria, José Ignacio de Mendiguren. También autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y del Banco Nación.

massa campo.jpg Sergio Massa se reúne con la Mesa de Enlace (Foto: captura de video).

"No sabemos qué puede ofrecer el Gobierno porque no hemos tenido la posibilidad de hablar previamente, por eso advertimos que no queremos ir a escuchar una batería de anuncios", sostuvo en la previa del encuentro el titular agrario.

En la misma línea agregó: "Pedimos, aprovechando que va la gente del Banco Nación, que no haya asfixias en los créditos que van a tener vencimientos, y que haya la posibilidad de generar créditos blandos con tiempos de pago dilatados para poner recomponer la posibilidad de producir para el año siguiente".

Por último, señaló que los sectores más afectados por la situación son los productores que trabajan en tierras alquiladas y cuestionó las retenciones. "Hay que entender que comparando una inundación, una seca, es muy difícil porque antes no se pagaba retenciones y eso quedaba para espaldas del productor", concluyó.