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Según un informe de la UBA, los colectivos circulan hasta un 40% menos en el AMBA por el aumento del combustible

Un informe de la UBA detectó una fuerte caída en la cantidad de unidades en circulación, con impacto en la frecuencia del servicio y demoras. Las opciones para sostener al sistema.

Menos colectivos en la calle y mayores demoras complican el servicio en el AMBA. (Foto: archivo).

Menos colectivos en la calle y mayores demoras complican el servicio en el AMBA. (Foto: archivo).
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Así lo indica un informe reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que analizó la evolución de tarifas y subsidios en el transporte público. Según el relevamiento, la oferta total de vehículos en el AMBA cayó un 30% en relación con los niveles operativos normales.

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La reducci&oacute;n de unidades en circulaci&oacute;n genera demoras y largas filas en el AMBA. (Foto: archivo).

La reducción de unidades en circulación genera demoras y largas filas en el AMBA. (Foto: archivo).

El recorte fue más profundo en los servicios interjurisdiccionales, que dependen de Nación y Provincia, donde la baja alcanzó el 40%. En cambio, las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires registraron una merma menor, del 5%, lo que ayudó a amortiguar parcialmente el impacto general.

El estudio señala que la suba del combustible, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, fue el principal factor detrás de la reducción en la circulación. Sin embargo, advierte que la situación también responde a problemas estructurales: a marzo de 2026, antes de los recortes, la flota operativa ya era un 12% inferior a la de 2019, con 2.359 unidades menos.

En este escenario, los especialistas plantean que la discusión de fondo es fiscal. Estiman que serían necesarios $17.500 millones mensuales adicionales en subsidios, ya que los valores actuales fueron calculados con un precio del combustible de $1744 por litro, muy por debajo de los más de $2100 que rigen en el mercado.

El financiamiento del sistema

El financiamiento del sistema está distribuido entre distintas jurisdicciones. De ese monto adicional, unos $1750 millones corresponderían a la Ciudad de Buenos Aires, $7595 millones al Estado nacional y $8155 millones a la Provincia de Buenos Aires.

Si ese incremento se trasladara a las tarifas, el boleto debería subir alrededor de un 16%, por encima de los aumentos ya previstos tanto en la Ciudad como en la Provincia.

El boleto en AMBA y en el resto del país

El informe también remarca las diferencias tarifarias a nivel país. Mientras en el AMBA el boleto mínimo ronda los $700, en el interior el promedio asciende a $1526, tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público en 2024.

Además, en términos reales, las tarifas del interior superan en un 45% las de 2019, mientras que en el AMBA recién se acercan a esos valores. En ese contexto, provincias como Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe aparecen entre las más afectadas por el peso del transporte sobre los ingresos, en un escenario de subsidios que, desde 2023, se redujeron un 34% en términos reales.

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