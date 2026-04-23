Según un informe de la UBA, los colectivos circulan hasta un 40% menos en el AMBA por el aumento del combustible

En este escenario, los especialistas plantean que la discusión de fondo es fiscal. Estiman que serían necesarios $17.500 millones mensuales adicionales en subsidios, ya que los valores actuales fueron calculados con un precio del combustible de $1744 por litro, muy por debajo de los más de $2100 que rigen en el mercado.

El financiamiento del sistema

El financiamiento del sistema está distribuido entre distintas jurisdicciones. De ese monto adicional, unos $1750 millones corresponderían a la Ciudad de Buenos Aires, $7595 millones al Estado nacional y $8155 millones a la Provincia de Buenos Aires.

Si ese incremento se trasladara a las tarifas, el boleto debería subir alrededor de un 16%, por encima de los aumentos ya previstos tanto en la Ciudad como en la Provincia.

El boleto en AMBA y en el resto del país

El informe también remarca las diferencias tarifarias a nivel país. Mientras en el AMBA el boleto mínimo ronda los $700, en el interior el promedio asciende a $1526, tras la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público en 2024.

Además, en términos reales, las tarifas del interior superan en un 45% las de 2019, mientras que en el AMBA recién se acercan a esos valores. En ese contexto, provincias como Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe aparecen entre las más afectadas por el peso del transporte sobre los ingresos, en un escenario de subsidios que, desde 2023, se redujeron un 34% en términos reales.