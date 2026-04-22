La Justicia dispuso la quiebra de Sancor, la emblemática cooperativa láctea

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Ante este escenario, la propia empresa había solicitado su quiebra la semana pasada, reconociendo la imposibilidad de continuar operando.

El fallo fue emitido por la Justicia de Rafaela, que además declaró la inaplicabilidad del procedimiento de salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522.

Esta decisión implica que no habrá instancia para que terceros intenten hacerse cargo de la compañía para evitar su cierre, lo que sella definitivamente el destino de la cooperativa.

El fin de una marca emblemática

Fundada en 1938, SanCor supo ser una de las principales cooperativas lácteas del país. En la década del 90 llegó a procesar 4,6 millones de litros diarios, liderando el mercado nacional. Sin embargo, con el paso de los años perdió participación de manera sostenida.

Hoy, según fuentes del sector, procesa alrededor de 700.000 litros diarios en seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba, muy lejos de sus niveles históricos. La caída en la producción, la pérdida de contratos y los conflictos sindicales aceleraron su deterioro.

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Entre las causas de la crisis también aparece el impacto de decisiones comerciales y contextos internacionales. Uno de los puntos más relevantes fue la deuda que mantiene Venezuela con la cooperativa, originada en acuerdos bilaterales firmados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner.

Tras el default venezolano en 2017, SanCor dejó de cobrar una parte significativa de esas exportaciones. Aunque parte de la deuda fue cancelada, aún restan unos 18 millones de dólares, con escasas probabilidades de recuperación.

A esto se sumaron conflictos gremiales recientes que incluyeron bloqueos de plantas, caída en la producción y atrasos salariales, un combo que terminó de empujar a la empresa hacia el concurso preventivo y, ahora, al pedido de quiebra.