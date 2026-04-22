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La Justicia dispuso la quiebra de Sancor, la emblemática cooperativa láctea

La empresa acumulaba deudas por más de 120 millones de dólares y llevaba ocho meses sin pagar sueldos. La decisión judicial descarta cualquier intento de salvataje.

Quiebra de Sancor: la Justicia puso fin a casi un siglo de historia de la emblemática cooperativa láctea

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Crisis en la industria láctea: SanCor pidió su propia quiebra y debe US$120 millones

La resolución, dictada en Rafaela, marca el cierre definitivo de una compañía con casi 100 años de historia, que no logró revertir una crisis prolongada durante las últimas dos décadas.

Una crisis de largo arrastre

La caída de Sancor no fue repentina. La cooperativa venía atravesando un proceso de deterioro sostenido desde hace más de 20 años, con problemas financieros, pérdida de mercado y dificultades para sostener su estructura productiva.

En ese contexto, la situación se volvió insostenible en los últimos meses: acumulaba deudas superiores a los 120 millones de dólares y registraba ocho meses de salarios impagos a sus trabajadores.

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Ante este escenario, la propia empresa había solicitado su quiebra la semana pasada, reconociendo la imposibilidad de continuar operando.

El fallo fue emitido por la Justicia de Rafaela, que además declaró la inaplicabilidad del procedimiento de salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522.

Esta decisión implica que no habrá instancia para que terceros intenten hacerse cargo de la compañía para evitar su cierre, lo que sella definitivamente el destino de la cooperativa.

El fin de una marca emblemática

Fundada en 1938, SanCor supo ser una de las principales cooperativas lácteas del país. En la década del 90 llegó a procesar 4,6 millones de litros diarios, liderando el mercado nacional. Sin embargo, con el paso de los años perdió participación de manera sostenida.

Hoy, según fuentes del sector, procesa alrededor de 700.000 litros diarios en seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba, muy lejos de sus niveles históricos. La caída en la producción, la pérdida de contratos y los conflictos sindicales aceleraron su deterioro.

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Entre las causas de la crisis también aparece el impacto de decisiones comerciales y contextos internacionales. Uno de los puntos más relevantes fue la deuda que mantiene Venezuela con la cooperativa, originada en acuerdos bilaterales firmados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner.

Tras el default venezolano en 2017, SanCor dejó de cobrar una parte significativa de esas exportaciones. Aunque parte de la deuda fue cancelada, aún restan unos 18 millones de dólares, con escasas probabilidades de recuperación.

A esto se sumaron conflictos gremiales recientes que incluyeron bloqueos de plantas, caída en la producción y atrasos salariales, un combo que terminó de empujar a la empresa hacia el concurso preventivo y, ahora, al pedido de quiebra.

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