Crisis en la industria láctea: SanCor pidió su propia quiebra con una deuda de US$120 millones
La histórica cooperativa arrastra una deuda millonaria y meses de salarios impagos. El gremio Atilra aseguró que la decisión confirma su estado de insolvencia y abre una nueva etapa para el futuro de la marca.
Crisis en la industria láctea: SanCor pidió su propia quiebra y debe US$120 millones
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera Argentina (Atilra) afirmó que la cooperativa SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia, en medio de una profunda crisis financiera que arrastra desde hace años y que se agravó tras el concurso preventivo de acreedores iniciado en febrero de 2025.
El pedido fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del proceso concursal. La empresa enfrenta una deuda total estimada en 120 millones de dólares, compuesta por pasivos en moneda extranjera y obligaciones en pesos, con organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y fondos financieros internacionales entre los principales acreedores.
Según se desprende del expediente, ya se procesaron 1.519 pedidos de verificación sobre un total de 2.702 acreedores, mientras que también se detectó una deuda postconcursal superior a los $6.300 millones y un incremento mensual del pasivo cercano a los $3.000 millones.
Desde Atilra, el secretario general Etín Ponce sostuvo que el pedido de quiebra “no agrega ni quita nada”, y lo calificó como un reconocimiento tardío de la situación crítica de la empresa. En ese sentido, el gremio denunció que la cooperativa se sostuvo “con el patrimonio de los trabajadores”, a quienes les adeuda ocho meses de salarios, además del aguinaldo.
A pesar del escenario, el sindicato planteó que la eventual quiebra no representa un final, sino el inicio de una nueva etapa. “La marca SanCor, despojada de la estructura que la llevó al borde de la extinción, debe volver a florecer”, señalaron en un comunicado.
Intervención judicial y fuertes cuestionamientos
A fines del año pasado, el juez Marcelo Germán Gelcich había ordenado la intervención de la cooperativa debido a reiterados incumplimientos. Entre los principales problemas detectados se destacaron la falta de información clara sobre su operatoria -calificada como “reticencia informativa”- y una grave crisis laboral y previsional.
Según los informes de la sindicatura, la empresa no brindó datos precisos sobre producción, contratos, ingresos ni destino de fondos. Además, se denunciaron irregularidades en recibos de sueldo, con presuntos datos falsos para evitar aportes a la seguridad social.
SanCor: de líder del mercado a una crisis estructural
Fundada en 1938, SanCor supo ser una de las principales cooperativas lácteas del país. En la década del 90 llegó a procesar 4,6 millones de litros diarios, liderando el mercado nacional. Sin embargo, con el paso de los años perdió participación de manera sostenida.
Hoy, según fuentes del sector, procesa alrededor de 700.000 litros diarios en seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba, muy lejos de sus niveles históricos. La caída en la producción, la pérdida de contratos y los conflictos sindicales aceleraron su deterioro.
Entre las causas de la crisis también aparece el impacto de decisiones comerciales y contextos internacionales. Uno de los puntos más relevantes fue la deuda que mantiene Venezuela con la cooperativa, originada en acuerdos bilaterales firmados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner.
Tras el default venezolano en 2017, SanCor dejó de cobrar una parte significativa de esas exportaciones. Aunque parte de la deuda fue cancelada, aún restan unos 18 millones de dólares, con escasas probabilidades de recuperación.
A esto se sumaron conflictos gremiales recientes que incluyeron bloqueos de plantas, caída en la producción y atrasos salariales, un combo que terminó de empujar a la empresa hacia el concurso preventivo y, ahora, al pedido de quiebra.