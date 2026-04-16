Crisis en la industria láctea: SanCor pidió su propia quiebra con una deuda de US$120 millones

A pesar del escenario, el sindicato planteó que la eventual quiebra no representa un final, sino el inicio de una nueva etapa. “La marca SanCor, despojada de la estructura que la llevó al borde de la extinción, debe volver a florecer”, señalaron en un comunicado.

Intervención judicial y fuertes cuestionamientos

A fines del año pasado, el juez Marcelo Germán Gelcich había ordenado la intervención de la cooperativa debido a reiterados incumplimientos. Entre los principales problemas detectados se destacaron la falta de información clara sobre su operatoria -calificada como “reticencia informativa”- y una grave crisis laboral y previsional.

Según los informes de la sindicatura, la empresa no brindó datos precisos sobre producción, contratos, ingresos ni destino de fondos. Además, se denunciaron irregularidades en recibos de sueldo, con presuntos datos falsos para evitar aportes a la seguridad social.

SanCor: de líder del mercado a una crisis estructural

Fundada en 1938, SanCor supo ser una de las principales cooperativas lácteas del país. En la década del 90 llegó a procesar 4,6 millones de litros diarios, liderando el mercado nacional. Sin embargo, con el paso de los años perdió participación de manera sostenida.

Hoy, según fuentes del sector, procesa alrededor de 700.000 litros diarios en seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba, muy lejos de sus niveles históricos. La caída en la producción, la pérdida de contratos y los conflictos sindicales aceleraron su deterioro.

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Entre las causas de la crisis también aparece el impacto de decisiones comerciales y contextos internacionales. Uno de los puntos más relevantes fue la deuda que mantiene Venezuela con la cooperativa, originada en acuerdos bilaterales firmados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner.

Tras el default venezolano en 2017, SanCor dejó de cobrar una parte significativa de esas exportaciones. Aunque parte de la deuda fue cancelada, aún restan unos 18 millones de dólares, con escasas probabilidades de recuperación.

A esto se sumaron conflictos gremiales recientes que incluyeron bloqueos de plantas, caída en la producción y atrasos salariales, un combo que terminó de empujar a la empresa hacia el concurso preventivo y, ahora, al pedido de quiebra.